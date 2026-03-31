삼일PwC는 오는 5월 8일 오후 2시 서울 용산구 본사 2층 아모레홀에서 '자금세탁방지 제도 강화의 방향성과 기업의 대응 전략' 세미나를 연다고 31일 밝혔다.

오는 5월 8일 오후 2시 서울 용산구 본사 2층 아모레홀에서 열리는 '자금세탁방지 제도 강화의 방향성과 기업의 대응 전략' 세미나 시간표. 삼일PwC AD 원본보기 아이콘

이번 세미나는 국내 자금세탁방지 제도의 중·장기 정책 방향을 짚어보고 금융업권별 자금세탁 리스크의 특성과 대응 전략을 살펴보기 위해 마련됐다.

세미나에선 제니퍼 강 PwC 미국 금융범죄유닛 이사가 글로벌 자금세탁방지 규제 동향과 제5차 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가의 이슈를 바탕으로 선제적 규제 대응 방안을 제시할 예정이다. 강 이사는 AI 등 신기술을 활용한 자금세탁방지 체계 고도화 방안을 중심으로 현장에서 적용 가능한 기술 활용 사례를 소개한다.

최대진 삼일 PwC 금융범죄유닛 파트너는 이와 관련해 은행, 증권 등 전통 금융업권과 전자금융, 가상자산 등을 아우르는 리스크 관리 접근법을 설명한다. 최 파트너는 원화 스테이블 코인 도입 등 국내 기업이 고려해야 할 자금세탁방지 전략 방향도 제시할 예정이다.

세미나는 삼일PwC 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 참석 관련 안내는 사전 등록 신청자에게 이뤄진다.

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이승호 PwC 금융부문 대표는 "변화하는 규제 환경에서 기업들이 실무적으로 무엇을 준비해야 하는지 점검하고, 보다 체계적인 대응 전략을 수립하는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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