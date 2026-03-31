내달 1일부터 2주간 112개 매장서 판매

스타벅스 코리아가 만우절인 다음 달 1일 단종됐던 '차이 티 라떼'를 재출시한다고 31일 밝혔다.


'차이 티 라떼'는 스파이시한 향과 계피 향, 차이 맛으로 마니아층을 생성한 음료로, 국내에서는 2024년 판매 종료됐다. 지속적인 재출시 요청이 있었던 만큼 만우절을 기념해 다음 달 1일부터 14일까지, 약 2주간 한정 판매한다.

스타벅스 코리아가 만우절인 다음 달 1일 단종됐던 '차이 티 라떼'를 재출시한다고 31일 밝혔다.(사진제공=스타벅스 코리아)

스타벅스 코리아가 만우절인 다음 달 1일 단종됐던 '차이 티 라떼'를 재출시한다고 31일 밝혔다.(사진제공=스타벅스 코리아)

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판매 매장은 이마트, 스타필드, 신세계백화점 등 신세계 계열사 입점 매장 112곳이다. 출시일인 다음 달 1일에는 매장별 선착순 30명에게 파트너 직접 주문 시 차이 티 라떼 톨 사이즈를 무료 제공한다.

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자세한 내용은 스타벅스 공식 인스타그램 계정과 스타벅스 애플리케이션(앱)의 '왓츠뉴' 코너에서 확인할 수 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
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