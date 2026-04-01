대륙아주 봉사동호회 다온, 배식봉사 활동 진행

성금은 연말 사내 바자회로 마련

대륙아주 봉사동호회 ‘다온’ 회원인 전재기(왼쪽부터)·정예빈·유명기 변호사 3월 30일 서울 서초구에 있는 사랑의 식당에서 배식 봉사를 하고 있다. 대륙아주 제공 AD 원본보기 아이콘

1일 법조계에 따르면 법무법인 대륙아주(대표변호사 이규철) 봉사동호회 다온은 지난달 30일 서울 서초구에 위치한 '까리따스 사랑의 식당'에서 배식 봉사활동을 진행했다.

사랑의 식당은 까리따스 수녀회가 1998년부터 운영해온 무료급식 시설로, 지역 내 취약계층에 식사를 제공하고 있다. 평일에는 급식을, 주말에는 빵과 간편식 등을 나누며 나눔 활동을 이어오고 있다.

이날 봉사에는 다온의 회장을 맡고 있는 전재기 변호사를 비롯해 유명기·정유진·정예빈 변호사가 참여했다. 이들은 음식 재료 준비와 조리 보조, 배식, 청소를 맡았고 배식 이후 설거지까지 하며 봉사를 마무리했다. 대륙아주는 이와 함께 지난해 연말 사내 바자회를 통해 마련한 성금 100만원과 햇반 등 식품도 사랑의 식당에 전달했다.

다온에는 변호사와 임직원 30여명이 참여하고 있다. 이들은 배식 봉사와 장애인시설 봉사, 청소년 진로지도 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

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정유진 변호사는 "지난 연말 법인 구성원 모두가 적극적으로 참여해 마련한 바자회 수익금으로 배식 봉사를 진행했다"며 "우리가 모은 작은 정성이 따뜻한 한 끼가 돼 누군가에게 잠깐의 위로가 될 수 있음에 감사한 시간이었다"고 말했다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



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