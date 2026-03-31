"피부 장벽 손상 다운타임 단축"

이지듀가 피부 장벽 손상의 다운타임을 케어할 수 있는 '이지에프 엑스(EGFx)' 라인 6종을 출시했다고 31일 밝혔다.

이지에프 엑스 라인은 대웅제약 대웅제약 close 증권정보 069620 KOSPI 현재가 161,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 162,400 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 대웅제약, '이노베어 파트너스 데이' 개최…헬스케어 투자 성과 첫 공개 우루사 주성분 UDCA, 위암 수술 후 담석 위험 최대 67% 감소 대웅제약·티알, 디지털 폐기능검사기 공급 계약…국가검진 도입 수요 겨냥 전 종목 시세 보기 의 인체동일구조 고순도 'DW-EGF'와 전해질 콤플렉스, 그리고 차세대 안티에이징 성분으로 주목받는 NAD를 결합한 EGFx를 적용한 것이 특징이다.

이지듀 '이지에프 엑스(EGFx)' 라인 6종 제품사진. 이지듀 AD 원본보기 아이콘

이지에프 엑스 라인의 출시 제품은 ▲다운타임 오인트 겔 ▲다운타임 세럼 ▲다운타임 크림 ▲다운타임 오인트 마스크 ▲다운타임 선 ▲다운타임 비비 등 총 6종으로 구성됐다.

대표 제품인 다운타임 오인트 겔은 DW-EGF 성분을 국내 최대 함량인 10ppm 함유한 고농축 제품으로, 피부 전문 관리 후 피부 장벽을 집중 케어하며 인체적용시험에서 다운타임 속도를 2배 이상 단축하는 결과를 확인했다고 회사는 설명했다.

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이지듀 관계자는 "이지듀가 새롭게 선보이는 이지에프 엑스 라인은 기존의 피부 개선을 넘어 한층 강화된 피부 장벽 케어 솔루션을 원하는 고객들에게 최적의 선택지가 될 것으로 기대한다"고 했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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