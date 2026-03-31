안정 환자서 중단해도 안전성 유지 확인

국내 2540명 무작위 임상 NEJM 발표

장기 약물치료 재검토 근거 제시

심근경색을 겪은 뒤 평생 복용하는 것이 원칙처럼 여겨졌던 베타차단제가 일부 환자에서는 중단해도 안전할 수 있다는 임상시험 결과가 나왔다. 안정된 환자에서는 약을 계속 먹는 경우와 비교해 중단해도 치료 효과나 안전성에서 큰 차이가 없다는 뜻이다.

심근경색 환자에서 베타차단제 장기 복용의 필요성을 검증한 연구진. 삼성서울병원 AD 원본보기 아이콘

삼성서울병원은 한주용 순환기내과 교수 연구팀이 심근경색 이후 안정 상태 환자에서 베타차단제 중단의 안전성을 평가한 'SMART-DECISION' 연구 결과를 국제학술지 뉴잉글랜드저널오브메디신(NEJM)에 발표했다고 31일 밝혔다.

베타차단제는 재발 및 사망 위험 감소를 위해 오랜 기간 표준치료로 사용됐다. 이후 관상동맥중재술 등 치료 성과가 향상되면서 심장 기능이 보존된 환자에서도 장기 복용이 필요한지에 대한 논쟁이 이어졌다.

연구팀은 이러한 의문을 검증하기 위해 무작위배정 임상시험을 수행했다. 2021년 4월부터 2023년 4월까지 국내 25개 의료기관에서 심근경색 후 1년 이상 베타차단제를 복용하고 좌심실 박출률 40% 이상이며 심부전이 없는 환자 2540명을 대상으로 진행됐다. 대상자는 중단군과 유지군으로 1대1 무작위 배정됐다. 중앙 추적관찰 기간은 3.1년이다.

주요 평가 변수인 전체 사망, 심근경색 재발, 심부전 입원 발생은 중단군 58명, 유지군 74명으로 나타났다. 통계적으로 중단 전략이 유지 치료 대비 비열등성이 확인됐다. 심근경색 재발 등 세부 지표에서도 두 군 간 유의한 차이는 없었다.

연구팀은 "심장 기능이 유지된 안정 환자에서는 베타차단제 장기 복용을 반드시 지속하지 않아도 될 가능성을 제시했다"고 설명했다.

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다만 국내 환자를 대상으로 한 연구라는 점에서 일반화에는 한계가 있다고 덧붙였다. 향후 다양한 인구집단에서의 추가 검증이 필요하다는 것이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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