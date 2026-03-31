'옥외전광판 빛 밝기 권고기준' 마련

조사 바탕 주간 밝기 7000cd/㎡ 이하

중·대형 구분… 법적기준 대비 조정

서울시가 전국 최초로 전광판 면적과 시간대에 따라 밝기를 달리하는 '빛 밝기 권고기준'을 만들었다. 서울시내 대형 LED 전광판이 급증하면서 과도한 밝기로 인한 보행·운전자들의 민원이 늘고 있어서다.

31일 서울시에 따르면 주간 밝기 기준(7000cd/㎡ 이하) 등을 담은 '옥외전광판 주·야간 빛 밝기 권고기준'이 새로 수립됐다.

서울시내 전광판 밝기 기준 측정 현장. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울시는 권고기준의 객관성과 현장 적용성을 확보하기 위해 1~3월 시내 주요 전광판 52개소 주·야간 밝기 실측 조사를 했다. 조사 결과, 주간 밝기는 1448~1만4000cd/㎡까지 큰 편차를 보였다. 중간값은 약 7058cd/㎡로, 여기에 맞춰 전광판 밝기는 주간 기준 7000cd/㎡(㎡당 칸델라) 이하로 했다.

야간 시간대 전광판 밝기는 100~1500cd/㎡ 수준으로 중간값은 약 400cd/㎡로 확인됐다.

특히 야간의 경우 표시 면적 225㎡ 이하인 '중형'과 이를 초과하는 '대형'으로 구분해 기준을 마련했다. 중형은 해진 후 60분 이후부터 자정까지 500cd/㎡ 이하, 자정 이후는 400cd/㎡ 이하로 권고한다. 대형은 각각 400cd/㎡ 이하, 350cd/㎡ 이하로 설정했다. 이는 현행법(1500cd/㎡ 이하) 대비 최대 3분의 1 수준으로 조정한 수치다. 시민 눈부심과 야간 운전 안전을 동시에 고려했다.

시민이 체감하는 시각적 피로를 줄이기 위한 콘텐츠 운영 기준도 보완했다. 정지 화면은 눈에 피로를 주는 고명도 백색을 최소화하고 저명도 기반 화면구성을 권고했다. 화면을 전환할 때는 급격한 명암 변화 대신 점진적 전환 방식을 적용하도록 했다.

반복 점멸이나 과도한 섬광 등 시각 피로를 유발하는 요소는 최소화했다. 시는 이번 밝기 기준 마련이 시민 불편과 도시경관을 개선하는 효과뿐 아니라 약 15% 수준의 에너지 절감 효과가 기대된다고 밝혔다.

서울시는 전광판 밝기 기준의 실효성 확보를 위해 외부 밝기에 연동해 휘도를 자동 조절하는 '자동휘도조절장치' 확산도 유도해 나갈 계획이다. 옥외광고물 자유표시구역 내 전광판은 조광 센서 기반 자동휘도조절장치를 의무적으로 설치하게 할 예정이다. 권고기준의 적용 대상은 30㎡ 이상의 모든 전광판으로 내달 1일부터 적용한다.

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최인규 디자인정책관은 "이번 기준은 전광판 밝기에 대한 일괄적 규제가 아니라 필요 이상의 밝기를 조정, 광고 가독성과 시민 시각적 피로감을 고려하고 에너지 효율까지 높일 수 있는 합리적 개선"이라고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



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