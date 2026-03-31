"공시 대상도 '10조원 이상'으로 확대해야"

국가인권위원회가 금융위원회에 환경·사회·지배구조(ESG) 공시 제도 전반의 보완을 요구했다. 공시 시기를 앞당기고 인권 관련 정보 공개를 의무화하는 등 실질적 책임을 담아야 한다는 취지다.

인권위는 금융위가 지난달 발표한 'ESG 공시 로드맵'에 이 같은 의견을 내고 공시 의무화 시기를 기존 2028년에서 2027년으로 1년 앞당겨야 한다고 31일 밝혔다. 공시 대상도 '연결자산총액 30조원 이상'에서 '10조원 이상'으로 확대해 단계적으로 넓히자고 제안했다.

서울 중구 국가인권위원회. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

인권위는 또 공시 기준에 '인권 관련 지표'를 포함하는 것을 의무화해야 한다고 강조했다. 기후 중심 공시 체계로 설계될 경우 노동권 침해나 차별 등 사회 분야 정보가 배제될 수 있다는 이유다.

온실가스 배출량 '스코프 3 공시' 유예 기간도 조정해야 한다고 봤다. 스코프 3 공시는 기업이 협력사와 유통, 소비 전 과정에서 발생한 온실가스 간접 배출까지 계산해 공개하도록 하는 제도다. 현재 계획대로라면 공시 의무화 이후 3년 유예로 2031년에야 의무화되는데 인권위는 국제 기준을 고려해 유예 기간을 단축할 필요가 있다고 봤다.

아울러 스코프 3 공시로 부담이 커질 중견·중소기업에 대해서는 별도 지원책을 마련해야 한다고 강조했다. ▲공시 인프라 구축 ▲교육 ▲컨설팅▲배출량 산정 및 검증 비용 지원 등을 포함한 맞춤형 대책이 요구된다는 설명이다.

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인권위 관계자는 "ESG 공시가 기업의 인권 존중 책임을 촉진하는 제도로 작동하도록 지속해서 점검하겠다"고 말했다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



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