한투운용 'ACE RUN' 챌린지…"ETF 연상되는 2㎞ 코스 달리자"

4월15일부터 한 달간 진행

ACE ETF 닮은 자신만의 경로 설정

SNS 인증 시 추첨 통해 경품 증정

한국투자신탁운용은 자사 상장지수펀드(ETF) 브랜드 'ACE'와 연계한 러닝 챌린지 'ACE RUN'을 진행한다고 31일 밝혔다.

한투운용에 따르면 ACE RUN 챌린지는 다음 달 15일부터 5월14일까지 진행되며, 본격적인 이벤트에 앞서 다음 달 1일부터 14일까지 사전 신청을 받는다. 사전 신청은 챌린지 시작 알림을 위한 것으로, 필수 조건은 아니다.

러닝 플랫폼 '런데이'를 통해 누구나 챌린지에 참여할 수 있다. 런데이 앱에서 'ACE RUN 챌린지' 참가 신청 후 ACE ETF를 상징하는 본인만의 러닝 코스로 2㎞ 이상 달리면 된다. ACE 미국빅테크TOP7 Plus ACE 미국빅테크TOP7 Plus close 증권정보 465580 KOSPI 현재가 20,330 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,515 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 한투운용 'ACE ETF' 합산 순자산액 30조원 돌파…기술주 주도 美 증시, 올해도 AI가 이끈다…"빅테크에서 주도주 찾아야" 전 종목 시세 보기 ETF를 떠올리게 하는 숫자 '7' 모양이나 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ACE 글로벌반도체TOP4 Plus close 증권정보 446770 KOSPI 현재가 53,390 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 55,655 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 한투운용 'ACE ETF' 합산 순자산액 30조원 돌파…기술주 주도 한투운용 'ACE 글로벌반도체TOP4 Plus' ETF, 순자산 1조 돌파 하다하다 ETF가 빵으로 나왔다고? 전 종목 시세 보기 ETF의 투자처를 상징하는 '반도체 칩' 모양 등 자유롭게 경로 설정이 가능하다.

참가상에 해당하는 '메가커피 기프티콘'은 추첨을 통해 250명에게 제공되고, 누적 러닝 거리 상위권 10명에게는 '호카 운동화'가 지급된다. 이외에도 가장 창의적으로 경로를 설정해 달린 참가자 2인에게는 '가민 시계'가 주어진다.

경품 응모를 위해서는 ACE ETF를 상징하는 코스로 달린 후 인증샷을 SNS에 올려야 한다. 당첨자 발표일은 오는 5월28일이며, 인증샷 업로드 방법과 당첨자 발표 등은 ACE ETF 홈페이지와 런데이 앱을 통해 확인할 수 있다.

이번 챌린지는 투자자를 넘어 비투자자와의 일상 속 접점을 만들기 위한 한투운용의 또 다른 시도다. 한투운용은 앞서 지난 2월 베이커리 카페 'ETF베이커리'와 협업해 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF 크림빵을 판매하는 등 비투자자 대상 경험형 마케팅을 진행한 바 있다.

염정인 한국투자신탁운용 ETF디지털마케팅부장은 "투자와 러닝은 자신만의 페이스에 맞춰 꾸준히 장기적으로 지속할 때 성과를 만들어 낼 수 있다는 공통점이 있어 이번 챌린지를 기획하게 됐다"며 "러닝은 단거리 질주가 아닌 지속 가능한 여정으로, 장기투자의 본질과도 맞닿아 있다"고 설명했다.

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이어 "ACE ETF를 상징하는 러닝 경로를 직접 설계하는 과정에서 ACE의 투자철학과 상품을 한 번 더 기억하게 되길 기대하며, 이번 ACE RUN 챌린지가 건강한 신체는 물론 건강한 투자 습관도 함께 만들어가는 기회가 될 수 있길 바란다"고 덧붙였다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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