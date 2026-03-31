LG유플러스는 광주광역시관광공사(광주관광공사)와 함께 '광주·전남 통합 관광데이터 플랫폼 구축'을 위한 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

LG유플러스 용산 사옥. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 광주와 전남을 하나의 관광권으로 연계해 관광객의 이동 경로와 소비 패턴을 데이터로 분석하고 이를 관광정책과 지역 마케팅에 활용하는 데 목적을 두고 있다. 양 기관은 2028년까지 단계적으로 협력 범위를 확대할 예정이다.

양 기관은 통신 데이터를 활용해 광주와 전남 지역 관광객의 이동 흐름과 체류 패턴, 소비 특성 등을 파악한다. 설문조사 또는 일부 표본에 의존했던 기존 조사 방식에서 벗어나 실제 관광객의 동선과 행동 특성을 파악하겠다는 것이다. LG유플러스 측은 "이를 통해 광주에서 숙박한 관광객은 전남 어느 지역으로 이동했는지, 연령대별로 선호하는 관광지와 주요 소비 지역은 어디인지 시각 데이터로 확인할 수 있다"고 설명했다.

분석 결과는 광주 도심 관광 콘텐츠와 전남의 자연 및 해양 관광 자원을 연계해 초광역 관광 코스 설계에 활용될 계획이다. 아울러 분석된 데이터를 관광 정책과 지역경제 활성화에 실질적으로 활용하기 위한 방안도 함께 추진한다. 시기별·지역별 관광 트렌드를 분석하는 관광 데이터 인텔리전스를 구축해 정책 수립의 기초 자료로 활용하고 관광객 특성에 맞춘 콘텐츠 추천 및 축제 홍보 등 디지털 마케팅도 발전할 예정이다. 축제와 대형 행사 기간엔 방문객 유입 경로와 체류 형태 등을 분석해 지역 상인이 타깃 마케팅에 활용할 수 있도록 연계하는 방안도 검토하고 있다.

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정재영 광주관광공사 사장은 "그동안 관광 기초 자료는 관광객 수 등 신뢰성 문제가 제기됐다"며 "이제 데이터를 기반으로 제시되면서 검증 가능한 실효성 있는 관광 정책으로 전환되는 계기가 될 것"이라고 밝혔다. 장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 "이번 협력을 통해 광주·전남 관광 산업의 경쟁력을 높이고 지역과 함께 성장하는 상생 모델을 만들겠다"고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



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