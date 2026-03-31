헥토파이낸셜, 日 '방한 관광객 전용 선불 결제 사업' 진출

글로벌 핀테크 기업 헥토파이낸셜 헥토파이낸셜 close 증권정보 234340 KOSDAQ 현재가 24,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,550 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 헥토파이낸셜, 지난해 매출·영업이익 역대 최대… 글로벌 사업 확장 가속 출렁대는 증시 상황에 깊어지는 고민...신용미수대환 자금이 필요하다면? 헥토파이낸셜, 연내 외환 송금 플랫폼 출시…차별화된 서비스 제공 전 종목 시세 보기 은 일본 '모리페이' 운영사인 '케이앤투피'와 손잡고 외국인 관광객 대상 선불 결제 인프라 시장을 공략한다고 31일 밝혔다.

방한 외국인 관광객들 사이에서 선불 충전 카드는 필수 아이템으로 자리 잡고 있다. 높은 해외 카드 결제 수수료 부담, 환전 및 현금 소지의 불편함, 대중교통 이용의 제약 등을 한 번에 해결할 수 있기 때문이다.

특히 모리페이의 모기업인 '카나가와'는 한국을 비롯 대만, 베트남, 태국 등 동남아용 e심을 연간 100만장 이상 일본 시장에 판매 중으로, 헥토파이낸셜은 이들이 e심을 구매하는 시점에 모리페이 서비스를 결합 제공함으로써 관광객이 한국에 도착하기 전 결제 수단을 미리 확보하는 '프리-마케팅' 효과를 극대화할 계획이다.

헥토파이낸셜은 모리페이의 국내외 충전 인프라 구축부터 발행, 관리, 정산에 이르는 선불 인프라 전반을 총괄 운영한다. 이는 간편현금결제, 신용카드, 휴대폰 결제 등 모든 결제 수단을 보유한 국내 유일의 기업이자 최근 확보한 소액해외송금업 라이선스를 통한 외환 업무까지 내재화했기에 가능한 구조다.

양사는 이번 일본 모델을 시작으로 대만, 베트남, 태국 등 동남아 주요 관광국으로 인프라를 확장해 '아시아 통합 결제 벨트'를 구축할 예정이다.

한국관광공사에 따르면 지난해 방한 외국인 관광객의 연간 총 소비 지출액은 약 30조 원 규모에 달한다. 헥토파이낸셜은 이 거대한 트래블 커머스 시장의 결제 게이트웨이를 선점한다는 전략이다.

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최종원 헥토파이낸셜 대표는 "연간 30조 원 규모의 트래블 결제 시장을 선점하기 위한 인프라 구축에 박차를 가하고 있다"며 "다양한 글로벌 파트너십을 통해 민간 차원의 글로벌 결제·송금 네트워크를 구축하고, 이를 기반으로 글로벌 시장에서의 지배력을 빠르게 높여나갈 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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