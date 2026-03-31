핸들링, 제동력, 접지력 입증

한국앤컴퍼니그룹의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 close 증권정보 161390 KOSPI 현재가 55,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 58,000 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 한국타이어, 기아 'EV2'에 신차용 타이어 공급…EV 시리즈 확대 한국타이어 후원 포뮬러 E 시즌 12 '마드리드 E-PRIX' 개최 "독립이사 줄사퇴 한국앤컴퍼니, 전문경영인 체제로 바꿔야" 전 종목 시세 보기 의 초고성능 퍼포먼스 타이어 '벤투스 에보(Ventus evo)'가 유럽 유력 자동차 전문지 주관 초고성능 타이어 테스트에서 연이어 최상위 성적을 거뒀다.



벤투스 에보 아우토 빌트아우토 빌트 알라드 테스트 1위. 한국타이어 AD 원본보기 아이콘

한국타이어는 자사 '벤투스 에보'가 최근 독일 유력 자동차 전문지 '아우토 빌트(Auto Bild)'에서 실시한 타이어 비교 테스트에서 단독 1위에 올랐다고 31일 밝혔다.



한국타이어를 포함한 미쉐린(Michelin), 굿이어(Goodyear), 피렐리(Pirelli) 등 50개 브랜드 245/45R19 규격 제품을 BMW '5 시리즈' 차량에 장착해 마른 노면, 젖은 노면에서 10여 개 평가 항목에 대한 성능을 종합적으로 테스트했다.

테스트 결과, '벤투스 에보'는 젖은 노면 핸들링 테스트서 상위 20개 제품 중 가장 빠른 랩타임을 기록했으며, 마른 노면에서도 탁월한 핸들링 성능을 안정적으로 선보였다. 특히, 차량의 안전과 직결된 제동 성능 부문에서는 테스트 제품 가운데 가장 짧은 제동 거리를 기록하며 아우토 빌트 관계자들로부터 높은 평가를 받았다.

이와 함께, 아우토 빌트의 SUV 전문 자매지 '아우토 빌트 알라드'가 주관한 성능 비교 테스트에서도 압도적인 퍼포먼스를 내며 1위에 올랐다. 255/45R19 규격 9개 제품을 온·오프로드 노면에서 테스트한 결과 모든 노면에서 '벤투스 에보'가 가장 뛰어난 성능을 기록했다.

해당 테스트에서 '벤투스 에보'는 젖은 노면 성능 평가에서 핸들링 평균 최고 속도, 시속 100km 급제동 시 최단 제동 거리를 기록하며 테스트 제품 중 유일한 최고의 타이어로 평가받았다. 마른 노면 제동 성능 부문에서도 가장 짧은 제동 거리를 나타냈으며, 젖은 잔디와 자갈길 등 오프로드 환경에서 뛰어난 접지력을 발휘하며 테스트 최상단에 이름을 올렸다.

'아우토 빌트' 및 '아우토 빌트 알라드' 모두 총평을 통해 "한국타이어의 '벤투스 에보'는 젖은 노면 및 마른 노면 모두에서 탁월한 핸들링 성능과 제동력, 접지력을 보유한 제품"이라고 평가했다.

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이외에도, 한국타이어의 '벤투스 에보'는 최근 영국 타이어 전문지 '타이어 리뷰' 주관 퍼포먼스 타이어 테스트에서 젖은 우수한 평가를 받아 '매우 추천' 등급을 획득하며 글로벌 최고 수준의 초고성능 타이어 기술력을 유럽 전역에 입증했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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