동해안 대표 자연 석호

도심 속에서 만나는 특별한 생태체험 공간

멸종위기식물 복원·국가생태관광지역 지정 준비

생태적 가치 증진 노력

강원특별자치도(도지사 김진태)는 2026년 4월 '지질·생태명소'로 속초시 '영랑호'를 선정했다고 31일 밝혔다.

영랑호. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

속초 '영랑호'는 동해안에 형성된 대표적인 자연 석호로, 담수와 해수가 어우러진 독특한 수환경 속에서 다양한 생물이 서식하고 철새가 도래하는 생태적 가치가 높은 자연생태자원이다.

특히 화강암의 심층 풍화로 형성된 핵석과 토오르가 넓게 분포하고 있으며, 대한지질학회에서 실시한 지질유산 가치평가에서 Ⅱ등급(국가급 보호대상)으로 평가받는 등 지질학적 가치도 인정받고 있다.

또한 도심과 인접해 있으면서도 호수와 습지, 산림이 어우러진 복합 생태환경을 유지하고 있어 시민과 관광객이 함께 누릴 수 있는 대표적인 도시형 생태공간으로 평가된다.

영랑호 습지생태공원 일대는 2024년 멸종위기 야생식물 복원사업을 통해 정향풀과 가시연 등 희귀 식물이 복원되며 생태적 건강성과 서식지 기능이 강화되고 있다. 같은 해 어린이 생태체험공간도 조성되어 자연환경을 아이들이 직접 체험할 수 있는 공간으로 활용되고 있다.

아울러 강원특별자치도와 속초시는 영랑호를 대상으로 국가생태관광지역 지정을 위한 사전 컨설팅을 추진하는 등 생태적 가치 발굴과 체계적인 보전·활용 기반 마련을 위해 지속적으로 노력하고 있다.

특히 4월의 영랑호는 호수 둘레를 따라 벚꽃이 만개하며 봄철 대표 경관을 이룬다.

오는 4월 11일부터 12일까지 영랑호 일원에서는 '2026 영랑호 벚꽃축제'가 개최될 예정으로, 공연·체험·플리마켓 등 다양한 프로그램이 운영돼 방문객들에게 특별한 봄날의 추억을 선사할 계획이다.

아울러 영랑호 습지생태공원과 황톳길 걷기 체험 등 다양한 생태·웰니스 프로그램이 운영되고 있어 자연을 가까이에서 체험할 수 있다.

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강원특별자치도 관계자는 "속초 영랑호는 동해안 석호의 자연성과 도심 접근성을 동시에 갖춘 생태자원으로, 최근 멸종위기식물 복원을 통해 그 가치가 더욱 높아지고 있다"며 "오는 4월에는 영랑호의 아름다운 봄 경관과 함께 자연과 생태가 어우러진 힐링 여행을 즐기시길 바란다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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