핸디소프트, '원티드스페이스' 인수…SMB SaaS 시장 공략 및 올인원 워크스페이스 구축

핸디소프트 핸디소프트 close 증권정보 220180 KOSDAQ 현재가 1,909 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,959 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, 전년比 영업익 90%↑…'오픈AI BAA·계열사 시너지'로 미래 성장 가속 핸디소프트, 지난해 매출 314억 기록…전년比 10.8% 성장 폴라리스오피스-넥스원소프트, 통합 모바일 보안 패키지로 공공·금융 시장 공략 전 종목 시세 보기 가 인적자원(HR) 테크 기업 원티드랩의 HRM 솔루션 '원티드스페이스'를 인수하며 B2B SaaS 시장 진출에 속도를 낸다.

핸디소프트는 31일 원티드스페이스 서비스 양수도 계약을 체결했다고 밝혔다. 이를 통해 기존 공공 및 대기업 중심 사업 구조에서 벗어나 중소·중견기업(SMB) 대상 SaaS 시장으로 사업 영역을 확대한다는 계획이다.

원티드스페이스는 출퇴근 관리, 전자결재, 전자계약, HR 데이터 관리 등 기업의 인사 및 조직 운영 전반을 지원하는 통합 HRM 솔루션이다. 현재 약 1만5000개 기업과 8만여명의 누적 이용자를 확보하며 시장에서 경쟁력을 입증한 서비스로 평가받고 있다.

핸디소프트는 이번 인수를 계기로 자사의 전자결재 시스템과 원티드스페이스의 HR 데이터베이스를 결합해 기업 운영의 핵심 프로세스를 통합 관리하는 구조를 구축할 방침이다. 이를 기반으로 SMB 시장뿐 아니라 고도화된 근태·결재 시스템 수요가 높은 엔터프라이즈 시장까지 확장에 나선다.

주요 타깃은 프랜차이즈, 유통, 서비스 업종이다. 해당 산업군은 인력 변동이 잦고 현장 중심 운영이 요구되는 만큼 효율적인 인사·근태 관리 시스템 수요가 높다. 원티드스페이스는 WiFi와 스마트폰 GPS를 활용한 모바일 출퇴근 관리 기능을 제공해 별도의 장비 없이도 정확한 근태 관리가 가능하며, 부정 출퇴근 방지 기능을 갖춘 것이 특징이다.

양사는 인수 이후에도 협력 관계를 유지한다. 핸디소프트는 원티드스페이스의 안정적인 운영과 고도화를 담당하고, 원티드랩과는 전략적 파트너십을 통해 시너지를 지속적으로 창출해 나간다는 계획이다.

핸디소프트는 이번 인수를 계기로 그룹 차원의 시너지 확대에도 나선다. 폴라리스오피스의 기업용 문서 솔루션과 연계해 AI 기반 문서 작성 및 협업 기능을 강화하고, 폴라리스클라우드의 클라우드 인프라를 활용해 글로벌 협업 도구와의 연동을 확대할 예정이다.

이를 통해 인사관리, 전자결재, 문서 작성, 협업, 클라우드 인프라를 하나로 통합한 '올인원 업무 환경'을 구현한다는 전략이다. 특히 마이크로소프트의 팀즈와 아웃룩, 그리고 지라와 같은 프로젝트 관리 솔루션과의 연계를 통해 업무 효율성을 극대화할 계획이다.

핸디소프트는 이 같은 통합 전략을 기반으로 개별 솔루션을 묶어 제공하는 '파괴적 번들링'을 추진해 B2B SaaS 시장에서 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 고객은 단일 플랫폼으로 다양한 업무를 처리할 수 있어 비용 절감과 운영 효율성 개선 효과를 기대할 수 있다.

이해석 핸디소프트 대표는 "1만5000여개 기업 고객을 통해 검증된 원티드스페이스와 그룹의 기술 및 인프라를 결합해 실질적인 가치를 제공하겠다"며 "기업 필수 업무를 하나의 생태계로 연결하는 올인원 플랫폼으로 '일의 미래'를 제시하겠다"고 말했다.

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한편 폴라리스그룹은 이번 인수를 계기로 개별적으로 운영되던 B2B 솔루션을 하나의 파이프라인으로 통합해 '초연결 지능형 워크스페이스' 생태계 구축을 가속화할 계획이다. 향후 AI 문서 엔진과 전자결재 인프라, HR 데이터를 결합해 고객사의 전사적 AI 전환(AX)을 지원하는 핵심 플랫폼으로 발전시킨다는 전략이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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