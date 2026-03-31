'K콘텐츠 기업 육성에 400억원 금융지원'…농협은행, 콘진원·신보와 맞손

농협, 신보에 20억원 특별 출연

신보, 최초 3년간 보증비율 100% 적용

NH농협은행은 31일 한국콘텐츠진흥원, 신용보증기금과 콘텐츠 산업의 경쟁력을 강화하고 혁신기업을 지원하기 위한 'K콘텐츠 생산적 금융지원' 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 협약으로 농협은행은 신보에 20억원을 특별출연하고, 이를 기반으로 총 400억원 규모의 금융지원을 실시한다.

지원 대상은 신보의 문화산업 완성보증, 문화산업 특화보증 대상 기업이다. 구체적으로는 콘텐츠 기획·제작·사업화 및 콘텐츠 지식재산권(IP) 활용 기업 등 콘텐츠 산업의 기업들이 포함된다.

AD

신보는 지원 기업에 대해 최초 3년간 보증비율 100% 적용, 보증료 0.5%포인트 감면 혜택을 제공한다.

농협은행 관계자는 "콘텐츠 산업은 국가 경쟁력을 견인하는 핵심 산업으로 콘텐츠 제작에 집중할 수 있는 금융환경을 조성하겠다"라며 "앞으로도 생산적 금융을 지속 확대해 실물경제 지원 역할을 강화할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>