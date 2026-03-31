염소 돌보던 중 사제 총기 발견한 11세

도미니카공화국에서 11세 소년이 밖에서 주운 총기를 가지고 놀다가 실수로 7세 친동생을 쏴 사망케 하는 비극적인 사건이 발생했다.

지난 29일(현지시간) 스페인어권 언론 매체 '인포바에'에 따르면 지난 27일 도미니카공화국 동부 보카치카 지역에서 11세 소년 A군이 집 근처 공터에서 염소를 돌보던 중 사제 총기를 발견해 집으로 가져왔다.

곧이어 방 안에서 갑작스러운 총성이 울려 퍼졌고, 소리를 듣고 달려온 어머니는 목 부위에 총상을 입고 바닥에 쓰러진 7세 막내아들을 발견했다. 아이는 즉시 병원으로 이송됐으나, 끝내 숨졌다. 숨진 아이의 시신은 관련 법적 절차를 밟기 위해 국립 법의학 연구소로 이송됐다.

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경찰 조사 결과, A군이 호기심에 총기를 만지며 놀던 중 실수로 총이 발사된 것으로 나타났다. 다만 사건 직후 A군의 큰형(17)이 해당 총기를 창밖으로 던져 사건을 은폐하려 했던 정황도 포착됐다고 경찰은 설명했다.

경찰은 현장에서 발견된 12구경 탄피가 장전된 총기를 수거해 국립과학수사연구소에 분석을 의뢰했다. 현재 A군은 가족에게 인계된 상태지만, 조만간 검찰과 경찰에 출석해 추가 조사를 받을 예정이다.

한편 현지법상 허가받은 총기 소유는 가능하지만, 이번 사고에 사용된 사제 총기의 제조 및 소지는 엄격한 불법이다. 인포바에는 이번 사건을 계기로 규제 사각지대에 놓인 사제 무기 방치 문제와 가정 내 총기 안전 관리에 대한 사회적 논의가 거세지고 있다고 전했다.

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현지 당국은 이번 사건의 진상을 규명하고 향후 유사한 비극이 재발하지 않도록 필요한 조처를 하겠다는 입장을 보였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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