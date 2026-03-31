행안부 평가 ‘최우수 기관’



AI 활용 데이터 개방 성과

부산교통공사가 공공데이터 분야에서 전국 최고 수준의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

부산교통공사는 행정안전부가 실시한 '2025년 공공데이터 제공 운영 실태 평가'에서 최고등급을 획득해 '최우수 기관'으로 선정됐다고 전했다. 공사는 2022년부터 4년 연속 최고등급을 기록했다.

이번 평가는 전국 684개 공공기관을 대상으로 데이터 개방과 활용, 품질관리, 관리체계 전반을 종합 점검한 국가 단위 평가로, 공사는 총점 98.17점을 기록하며 전 항목에서 고르게 높은 점수를 받았다.

특히 인공지능 친화형 고가치 데이터 발굴과 개방이 주요 성과로 꼽힌다. 공사는 도시철도 역사 내 엘리베이터 고장 시 교통약자를 위한 대체 이동 경로 정보를 AI 활용이 가능한 형태로 가공해 제공하고 있다. 해당 데이터는 지도 플랫폼과 모빌리티 서비스 등 다양한 민간 영역에서 활용될 수 있어 모범 사례로 평가받고 있다.

민간 활용 성과도 이어졌다. 공사는 지난해 8월 글로벌 데이터 해커톤 'DIVE 2025'에 발제 기관으로 참여, 공사가 제시한 데이터를 기반으로 청년 취업 지원 서비스를 개발한 팀이 대상을 받았다.

AD

또 공공데이터 이용 환경 개선에도 힘썼다. 공사 누리집 내 '공공데이터 개방' 게시판을 이용자 중심으로 개편하고, 고령층과 장애인 등 디지털 취약계층도 쉽게 접근할 수 있도록 편의성을 높였다.

이병진 사장은 "공공데이터는 국민 삶의 질과 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 자산"이라며 "활용 가치가 높은 데이터를 지속 발굴하고 민간과의 연계를 강화해 데이터 기반 혁신을 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>