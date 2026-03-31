2028년까지 국비 15억원 투입

강원도 처음…강원권 기업 AX 지원

현장형 AI 훈련·진단·실증 연계

지역 산업 경쟁력 강화

고용노동부와 한국산업인력공단이 추진한 국가인적자원개발컨소시엄 'AI 특화 공동훈련센터' 공모에 (재)원주미래산업진흥원이 최종 선정됐다.

원주시, 강원특별자치도 최초 국가인적자원개발컨소시엄 ‘AI 특화 공동훈련센터’ 공모 선정. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 선정으로 원주시는 2026년부터 2028년까지 3년간 총 15억원의 국비를 확보하게 되며, 이를 통해 강원권 중소·중견기업의 체계적인 인공지능 전환(AX) 지원 기반을 갖추게 된다.

AI 특화 공동훈련센터는 우수한 훈련 기반을 갖춘 기관이 협약기업 재직자를 대상으로 산업현장 맞춤형 인공지능(AI) 훈련을 제공하는 사업이다. 기업의 인공지능(AI) 도입 수준을 진단하고, 훈련과 현장 적용까지 연계하는 실전형 지원체계를 갖춘 것이 특징이다.

원주미래산업진흥원은 이번 공모에서 강원권 자동차·미래모빌리티 산업현장에 특화한 사업계획을 제시했다. 제조 품질과 공정 혁신에 초점을 맞춰, 생성형 인공지능(AI)을 활용한 품질 업무 자동화, 디지털 트윈 기반 품질검사, 불량 원인 분석 등 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무형 프로그램을 운영할 계획이다.

이번 선정은 강원권 산업 구조 전환 측면에서도 의미가 크다. 진흥원은 지역 제조기업이 인공지능(AI) 도입에 필요한 전문 훈련과 실증 기회를 지역 내에서 안정적으로 확보할 수 있도록 지원하며, '지능형 제조 품질 전문가' 양성을 통해 산업현장의 경쟁력 제고를 뒷받침할 예정이다.

원주시는 이미 의료기기, 디지털 헬스케어, 미래차 등 첨단산업 기반과 인력 양성 역량을 쌓아 왔다. 이러한 기반 위에 AI 특화 공동훈련센터가 가동되면, 기업 수요를 반영한 지역 맞춤형 인공지능(AI) 인재 양성 체계가 한층 강화될 전망이다.

시는 앞으로 참여 기업과 협력해 기업별 인공지능(AI) 성숙도 진단, 훈련 수요 발굴, 현장 실증 연계, 성과 확산까지 단계적으로 추진할 계획이다. 단순 교육을 넘어 기업 현장에 실제 변화를 가져오는 진단·훈련·확산의 선순환 구조를 만든다는 방침이다.

원강수 원주시장은 "이번 공모 선정은 원주가 강원권 미래산업 전환을 이끄는 실질적 거점임을 입증한 것"이라며, "지역 기업의 생산성과 품질 경쟁력을 높일 수 있도록 현장 중심의 지원을 강화하겠다"라고 말했다.

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이어 "원주미래산업진흥원과 함께 기업이 체감하는 교육, 기업 성과로 이어지는 훈련, 지역 산업 체질 개선으로 연결되는 AX 생태계를 구축해 나가겠다"라고 덧붙였다.

원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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