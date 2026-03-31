서른살 남양유업 야쿠르트 '이오'… 누적 판매 34억개

국민 1인당 ‘약 66병씩’ 마신 수준

남양유업의 마시는 요구르트 '이오'가 출시 30주년을 맞았다. 누적 판매량은 지난해 말 기준 34억1500만개에 달한다.

남양유업은 1996년 출시된 요구르트 이오가 출시된 지 30년이 됐다고 31일 밝혔다. 지금까지 판매된 이오의 양은 2억7320만ℓ로, 이는 국민 1인당 약 66병씩 마신 수준이다.

이오는 국내 요구르트 시장에서 차별화된 제품 콘셉트로 주목받았다. 당시 60mL 중심의 제품이 주를 이루던 시장에서 80mL 용량과 트렌디한 디자인을 앞세워 새로운 기준을 제시했다. 브랜드명 역시 어린이를 위한 5가지 기능 성분을 의미하는 'Effect-5'에서 출발해 건강 콘셉트를 강조해왔다.

이후 남양유업은 당 함량을 지속해서 낮추는 동시에 영양 성분을 강화하며 제품 경쟁력을 높였다. 한 병(80mL) 기준 당 표시 함량을 2011년 11g에서 2021년 6g까지 단계적으로 감소했다. 유산균 수는 100억 CFU 이상 수준으로 확대됐고, 비타민·미네랄·아미노산 등 영양 성분도 25종으로 강화됐다.

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이를 기반으로 이오는 온 가족이 섭취할 수 있는 건강 요구르트로 자리 잡았다. 면역 기능에 필요한 아연과 비타민D를 포함해 영양 설계를 고도화한 점도 특징이다. 품질 관리 역시 강화하고 있다. 남양유업은 해썹(HACCP) 등 국내외 품질 관리 시스템을 생산 전 과정에 적용하고, 엄격한 원료 기준을 통해 제품 신뢰도를 유지하고 있다고 설명했다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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