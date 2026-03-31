매주 국가유공자분께 식사 대접

사연 알려지자 시민들이 선행 돕기도

한 국가유공자 어르신이 제복을 입고 국밥집을 찾아왔다. 스레드 캡처 AD 원본보기 아이콘

국가 유공자 어르신에게 국밥을 대접해 온 사장의 사연이 전해지면서 화제가 되고 있다.

최근 한 사회관계망서비스(SNS)에는 서울 노원구 상계동에서 국밥집을 운영하는 박모 씨의 글이 게재됐다.

박 씨는 이 글에서 "매주 국가유공자 어르신들께 음식 대접을 하고 있는데 그중 한 분이 월남 참전 유공자이셨다"고 밝혔다.

이어 "저도 신기해서 반응을 크게 해드렸더니 그게 좋으셨는지 오늘은 주말인데도 제복을 입고 찾아오셨다"며 "자랑하고 싶으셔서 몇 년 만에 옷을 꺼내 입고 오셨대요"라고 사연을 전했다. 영상 속 어르신은 부끄러운 듯 미소를 보였다.

동아닷컴 보도에 따르면 박 씨는 지난달부터 주민센터에 국가 유공자를 대상으로 봉사활동을 제안하고 쿠폰을 만들어 배포했다.

이 사연이 온라인에 알려지면서 박 씨의 선행을 돕겠다는 시민들도 나왔다. 국밥을 10개 주문하고 음식을 받아 가지 않거나 후원 계좌를 요청하거나 매출을 올려주려 가게에 방문하겠다는 이들도 있었다고 한다.

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한편 가게가 있는 노원구에서 식사 봉사를 하고 있는 박 씨는 오는 4월부터 도봉구까지 식사 봉사를 확대할 계획인 것으로 알려졌다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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