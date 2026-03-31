‘가천이길여길’ 지정 기념 제막식 등장

풍성 흑발·꼿꼿 허리…'동안 외모' 또 화제

'동안 외모'로 유명한 이길여 가천길재단 회장(94)이 최근 공식 행사에 등장해 다시금 이목을 끌고 있다. 구순을 훌쩍 넘긴 나이에도 풍성한 머리숱과 매끈한 피부에 누리꾼들은 "뱀파이어 아니냐"며 감탄을 쏟아냈다.

이길여 가천길재단 회장이 지난 25일 인천 남동구 가천대 길병원 암센터에서 열린 '가천 이길여 길' 명예도로명 지정 기념 제막식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

가천대 길병원은 지난 25일 개원 68주년을 맞아 인천 남동구 병원 대강당 가천홀에서 명예도로 '가천이길여길' 제막식을 열었다.

이날 행사에서 가장 눈길을 끈 건 올해 94세를 맞이한 이 총장이 등장한 장면이었다. 이번 행사에서도 이 회장은 풍성한 머리숱과 매끈한 피부를 자랑해 놀라움을 자아냈다. 앉아 있을 때는 허리를 곧게 편 자세를 유지했고 무대에서도 흐트러짐 없는 태도를 보였다.

"정정하다는 표현도 어색"…누리꾼 반응 폭발

이 총장의 모습을 본 누리꾼들은 "뱀파이어 아니냐" "94세라고? 50대인 줄" "최강 동안 그 자체" "20대인 나보다 자세가 곧으시다" "자기 관리의 신" "브이로그로 관리 비법 찍으면 대박 날 듯" "정정하다는 표현이 어색할 정도" "제일 놀라운 건 눈빛, 안광이 살아있다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

이길여 가천길재단 회장이 지난 25일 인천 남동구 가천대 길병원 암센터에서 열린 '가천 이길여 길' 명예도로명 지정 기념 제막식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

1932년생인 이 총장은 1957년 서울대 의대를 졸업해 1958년 인천에서 이길여산부인과를 개원했다. 이후 그는 1978년 국내 여의사 최초로 의료법인인 인천 길병원을 설립했다. 현재 이 총장은 의료·교육·문화·봉사·언론 분야를 아우르는 국내 최대 공익재단인 '가천길재단'을 이끌고 있다.

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꾸준한 생활 습관이 '동안 비결'

이 회장은 공식 석상에 모습을 드러낼 때마다 '동안 외모'로 화제가 되고 있다. 이 회장이 밝힌 젊음의 비결은 규칙적인 생활과 꾸준한 운동이다. 하루 1.5ℓ 이상의 물을 마시고 커피 대신 차를 즐기며 맵고 짠 음식을 자제한다. 실내에는 항상 가습기를 틀어놓으며 술과 담배는 전혀 하지 않는다. 또한 매일 아침 스트레칭과 산책 등 꾸준한 운동을 이어갈 뿐 아니라 스트레스를 잘 받지 않는 성격 역시 젊음을 유지하는 비결로 꼽았다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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