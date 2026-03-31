반도체 생산 28.2% 급증

설비투자 두 자릿수 증가, 소비는 보합

지난달 산업생산은 반도체 생산이 비약적으로 늘어나면서 1월의 부진을 씻고 반등에 성공했다. 설비투자는 두 자릿수 상승 폭을 기록했으며 소비는 보합이었다. 다만 이번 지표가 대외 악재가 반영되기 전의 성적표라는 점에서 향후 경기 회복의 지속 여부는 불투명한 상황이다.

SK하이닉스의 용인반도체 클러스터. 아시아경제 DB. AD 원본보기 아이콘

31일 국가데이터처가 발표한 '2026년 2월 산업활동동향'에 따르면 지난달 전(全)산업 생산지수(계절조정계열)는 전월 대비 2.5% 증가했다. 지난 1월(-0.9%)의 하락세를 단 한 달 만에 완전히 뒤집은 수치다.

광공업 생산이 전월 대비 5.4% 늘어나며 전체 상승을 견인했다. 특히 주력 산업인 반도체 생산이 28.2%나 급증했고, 비금속광물(15.3%)도 힘을 보탰다.

서비스업 생산은 전월 대비 0.5% 증가했다. 정보통신(-5.7%) 등에서 생산이 줄었으나, 도소매(2.7%), 전문·과학·기술(3.3%) 등에서 생산이 늘어난 덕분이다.

재화 소비를 보여주는 소매판매는 전월 대비 0.0%로 보합을 기록했다. 통신기기 등 내구재(-1.5%)와 의복 등 준내구재(-5.4%)는 감소했으나 음식료품 등 비내구재(2.6%)에서는 판매가 늘어났다.

설비투자는 자동차 등 운송장비(40.4%)와 전기기기 및 장치 등 기계류(3.8%)에서 투자가 모두 늘어 전월 대비 13.5% 증가했다. 건설기성은 건축(17.1%) 및 토목(25.7%)에서 공사실적이 모두 늘어 전월 대비 19.5% 증가했다.

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현재 경기 상황을 보여주는 동행 종합지수 순환변동치는 전월보다 0.8포인트 상승한 99.8을 기록했다. 향후 경기를 예측하는 선행 종합지수 순환변동치 또한 전월 대비 0.6포인트 오른 102.8을 기록하며 개선 흐름을 뒷받침했다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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