[클릭 e종목]"롯데쇼핑, 1Q 영업익 기대치 상회...목표주가 상향"

한국투자증권은 31일 롯데쇼핑 롯데쇼핑 close 증권정보 023530 KOSPI 현재가 107,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 114,400 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 [Why&Next]애경산업 품은 태광…'사돈' 롯데와 홈쇼핑 전쟁 롯데쇼핑, 수장 교체 후 첫 정기 주총…사업부 대표·CFO 전면 배치 유통업계 주총 시즌 개막…'집중투표제' 손질로 주주친화 강화(종합) 전 종목 시세 보기 의 1분기 영업이익이 시장 기대치를 10%대 상회할 것이라며 목표주가를 주당 12만원으로 높였다.

김명주 한국투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "목표주가에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표 주가를 기존 9만4000원에서 12만원으로 상향 조정한다"며 이같이 밝혔다. 이는 기존 목표주가 대비 27.7% 높인 수치로 전날 종가(10만7400원)에서 11.7% 추가 상승 여력이 있다고 본 것이다.

김 연구원은 "롯데쇼핑의 2026년 1분기 연결 기준 매출액은 3조5988억원, 영업이익은 2105억원을 기록해 영업이익이 시장 기대치를 10.1% 상회할 전망"이라고 진단했다. 그는 "연초 이어진 내수 소비의 반등과 외국인 매출 증가로 국내 백화점 실적이 매우 양호하다"고 설명했다.

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또한 "미국과 이란의 전쟁이 장기화되지 않을 경우 우호적인 산업 환경은 지속될 것"이라며 "이에 따른 롯데쇼핑의 수혜는 분명하다"고 봤다. 그는 "원화 약세가 지속됨에 따라 한국 백화점의 가격 경쟁력이 높아지면서 롯데백화점 내 외국인 매출 비중 또한 꾸준히 늘어나고 있다"면서 "매크로 불확실성이 완화될 경우 롯데쇼핑의 주가는 다시 회복세를 보일 전망"이라고 덧붙였다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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