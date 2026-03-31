스태튼아일랜드 경제개발공사 대담

아시아경제·WSJ·블룸버그·로이터·CNBC와 만나

인플레 상방 압력 핵심은 유가

가격보다 '지속' 여부가 더 중요

천연가스 가격은 美 인플레 영향 미미

기대 인플레이션에 주목

존 윌리엄스 뉴욕 연방은행(연은) 총재는 30일(현지시간) 이란 전쟁과 관세 등 복합적인 불확실성이 나타나면서 미국 경제에 인플레이션(물가 상승)과 경제 둔화 가능성이 모두 커졌다고 진단했다. 이어 기대 인플레이션 추이에 따라 연방준비제도(Fed)의 통화정책 방향이 결정될 것이라 예상했다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방은행(연은) 총재가 30일(현지시간) 스태튼아일랜드에서 열린 경제 대담에서 아시아경제 기자와 만나 질문에 답하고 있다. 황윤주 뉴욕 특파원 AD 원본보기 아이콘

윌리엄스 총재는 이날 뉴욕 스태튼아일랜드에서 열린 경제 대담을 마친 후 기자와 만나 "미국 경제에 대한 기본 전망은 매우 좋다고 생각한다. 경제 활동의 중심은 매우 강력하다"고 밝혔다. 그러나 "중동 지역 갈등을 고려하면 인플레이션에 대한 불확실성은 높아졌다. 인플레이션 수치가 높고, 경제에 부정적인 영향(negative economy)이 미칠 영향도 커지고 있다"며 "우리의 임무는 최대 고용과 물가 안정을 달성하기 위해 최선을 다하는 것이고 이것은 리스크들 사이에서 균형을 잡는 일"이라고 답했다.

유가, 가장 큰 불확실성…"시장 전망과 대체로 일치"

최근 국제유가 상승과 관련해서는 전쟁의 지속성 여부가 관건이 될 것이라 예상했다. 그는 "가장 큰 변수는 충돌(전쟁)이 얼마나 오래 지속되는지, 그리고 인프라·운송에 어떤 피해를 주는지"라며 "현재로서는 불확실성이 매우 크다"고 말했다.

미국이 에너지 자립국이기는 하나, 유가가 오르면 운송비와 생산비가 상승한다. 이는 앞으로 물가가 오를지도 모른다는 인플레이션 기대심리를 끌어올려 물가 상승의 기폭제로 작용한다. 그는 "미 경제에서는 유가 상승이 기업과 가계의 에너지 비용에 어떤 영향을 주는지, 그리고 글로벌 경제와 전반적인 인플레이션에 어떤 영향을 주는지를 이해하는 것이 핵심"이라며 "유가가 오르면 다른 나라처럼 미국도 영향을 받는다"고 설명했다. 이어 "더 단순하게 말하면 관세가 경제에 미치는 영향을 이해하는 와중에 추가 충격(이란 전쟁)도 생겼기에 기대 인플레이션을 주시해야 한다"고 덧붙였다.

배럴당 100달러 수준의 고유가가 장기간 이어질 가능성에 관해서는 "하나의 시나리오지만, 현재 유가 선물시장은 그 정도까지를 기본으로 보고 있지는 않다"며 "앞으로 몇 주간 상황을 지켜봐야 한다"고 했다. 이어 "현재 제 기본 시나리오는 시장이 반영하고 있는 유가 경로와 대체로 일치한다"고 설명했다. 국제유가가 단기적으로 상승했다면 금리에 미치는 영향이 제한적이겠지만, 지속된다면 인플레이션이 고착화 할 수 있다는 의미라 정책적 대응이 필요하다는 뜻이다. 앞서 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 총재가 이란 전쟁과 관련해 "(전쟁의) 경제적 영향이 어떻게 나타날지 아직 알 수 없기에 아직은 당장 (어떻게 대응할지) 문제에 직면한 것은 아니다"라고 말한 것과 같은 맥락이다.

다만 천연가스(LNG)의 가격은 미국 인플레이션에 미치는 영향이 제한적일 것으로 내다봤다. 윌리엄스 총재는 "천연가스는 매우 다르다"며 "미국은 LNG를 수출할 수 있는 양이 제한적이어서, (유가와 같이) 크게 오를 것이라 보지 않는다고 말했다.

기대 인플레이션에 주목해야

인플레이션과 관련해서는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)과 같은 복합 충격 상황은 아니라고 강조했다. 코로나19 당시 전 세계는 에너지, 노동시장, 공급망 붕괴 등 전방위적인 충격을 받은 바 있다. 윌리엄스 총재는 "2021~2022년에는 구인난이 벌어진 노동시장, 에너지 충격, 공급망 붕괴 등이 동시에 발생한 완벽한 폭풍(perfect storm)이었다"면서 "현재 관세가 인플레이션을 약 0.75%포인트 정도 끌어올리는 요인으로 작용하고 있으나 당시와 같은 충격은 아니다. 노동시장은 대체로 균형 상태에 있다"고 말했다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방은행(연은) 총재가 30일(현지시간) 트태튼아일랜드 경제개발공사가 주최한 경제 대담에 참여해 아시아경제, 로이터, 블룸버그, 월스트리트저널(WSJ), CNBC 기자의 질문에 답변했다. 황윤주 뉴욕 특파원 원본보기 아이콘

그는 현시점에서 "가장 중요한 것은 기대인플레이션이 잘 고정(anchor)돼 있는지 확인하는 것"이라고 강조했다. 여러 가지 인플레이션 상방 압력 요인이 동시에 작동 중이지만 "데이터 하나로 판단할 수 없고 2차 효과(secondary effects)까지 봐야 통화정책 경로를 판단할 수 있다"고 설명했다. 관세 인상이나 이란전쟁은 1차 인플레이션 촉발의 원인으로 볼 수 있다. 이보다 더 중요한 것은 기업이 물가 상승을 기대해 상품 가격을 올리거나, 근로자가 물가 상승에 임금 인상을 요구하는 등의 상황이 겹치는 것이다. 이는 일시적 인플레이션을 구조적 인플레이션으로 전환할 수 있다.

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윌리엄스 총재는 "1년 기대 인플레이션은 시장 기반 지표에서 분명히 올라갔다. 그건 놀라운 일이 아니"라며 "장기 기대 인플레이션이 중요한데, 아직 시장 지표 기준으로는 거의 움직이지 않았다"고 말했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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