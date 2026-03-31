[클릭 e종목]"LG이노텍, 기판 성장 가속화…목표가 상향"
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목표가 38만5000원으로 ↑
다올투자증권은 31일 LG이노텍 LG이노텍 close 증권정보 011070 KOSPI 현재가 308,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 320,500 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]'분기 호실적·기판 완판' LG이노텍, 6%대↑ [특징주]'로봇 산업 기대감 확대' LG이노텍, 5.96%↑ [클릭 e종목]"LG이노텍, 로봇 역할 확대 기대…목표가 ↑" 에 대해 기대 대비 견조한 실적과 기판 성장 가속화를 예상하며 목표주가를 38만5000원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.
김연미 다올투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "기판 성장 가속화와 수익선 개선을 반영해 LG이노텍의 올해 영업이익 추정치를 직전 대비 14% 상향한다"며 이같이 밝혔다. 올해 전사 매출액은 23조8000억원, 영업이익은 9632억원을 기록할 것으로 전망했다.
올해 1분기 매출액은 5조5000억원, 영업이익은 2027억원으로 시장 전망치 상회할 것으로 내다봤다. 먼저 패키지솔루션(기판) 측면에서 "RF-SiP, FC-CSP 중심 탄탄한 성장세를 지속하고 있다"며 "FC-CSP는 기존 모바일 AP 중심에서 고성능 메모리향으로 다변화 진행 중으로 연내 메모리 고객사 추가 확보 전망"이라고 설명했다.
이어 김 연구원은 "그간 부진했던 FC-BGA에서도 외형 성장이 가시화되는 중"이라며 "가동률 상승과 자산감액 완료에 따른 감가상각 부담 완화가 동시에 반영되며 전년 동기 대비 적자가 대폭 개선될 전망"이라고 했다.
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광학솔루션 측면에서도 환율 등에 맞물려 이익이 확대될 것이란 분석이다. 김 연구원은 "북미 고객사의 생산 목표가 예상 대비 강하며, 공격적인 생산·가격 전략이 유지될 것으로 전망한다"며 "우호적 환율 효과와 견조한 물동량으로 우려 대비 견조한 이익 시현이 예상된다"고 밝혔다.
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