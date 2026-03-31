4개 노선 대상 프로모션… 편도 1만7900원부터 판매

에어부산이 국내선 전 노선을 대상으로 4월 항공권 프로모션을 진행한다.

에어부산은 오는 4월 1일 오전 11시부터 4월 7일까지 국내선 특가 프로모션을 실시한다고 31일 전했다.

이번 프로모션은 ▲부산-김포 ▲부산-제주 ▲김포-제주 ▲울산-제주 등 4개 노선을 대상, 항공권은 편도 총액 기준 1만7900원부터 판매된다. 탑승 기간은 4월 1일부터 10월 24일까지로, 하계 시즌 전반에 걸쳐 이용할 수 있다.

항공권은 에어부산 홈페이지와 모바일 웹, 앱을 통해 구매할 수 있다.

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추가 혜택도 제공된다. 프로모션 항공권 구매 고객에게는 결제 단계에서 즉시 사용할 수 있는 할인 쿠폰 2000매를 선착순으로 지급하며, 네이버페이 결제 시 포인트 적립과 추가 할인도 받을 수 있다.

에어부산 관계자는 "이번 프로모션은 탑승 기간을 넉넉하게 설정해 고객 편의를 높였다"며 "합리적인 운임으로 다양한 여행 일정에 맞춰 활용하길 바란다"고 말했다.

에어부산 4월 국내선 프로모션 포스터. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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