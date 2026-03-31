에어부산, 국내선 특가로 봄·여름 여행 문 연다
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4개 노선 대상 프로모션… 편도 1만7900원부터 판매
에어부산이 국내선 전 노선을 대상으로 4월 항공권 프로모션을 진행한다.
에어부산은 오는 4월 1일 오전 11시부터 4월 7일까지 국내선 특가 프로모션을 실시한다고 31일 전했다.
이번 프로모션은 ▲부산-김포 ▲부산-제주 ▲김포-제주 ▲울산-제주 등 4개 노선을 대상, 항공권은 편도 총액 기준 1만7900원부터 판매된다. 탑승 기간은 4월 1일부터 10월 24일까지로, 하계 시즌 전반에 걸쳐 이용할 수 있다.
항공권은 에어부산 홈페이지와 모바일 웹, 앱을 통해 구매할 수 있다.
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추가 혜택도 제공된다. 프로모션 항공권 구매 고객에게는 결제 단계에서 즉시 사용할 수 있는 할인 쿠폰 2000매를 선착순으로 지급하며, 네이버페이 결제 시 포인트 적립과 추가 할인도 받을 수 있다.
에어부산 관계자는 "이번 프로모션은 탑승 기간을 넉넉하게 설정해 고객 편의를 높였다"며 "합리적인 운임으로 다양한 여행 일정에 맞춰 활용하길 바란다"고 말했다.
에어부산 4월 국내선 프로모션 포스터.
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영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
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