한화, 미국 조선·방산 사업 참여 확대 본격화

미국 현지 조선소 기반으로 최초 사례

"필리조선소 생산 역량 강화할 것"

한화필리조선소와 한화디펜스USA가 미국의 차세대 군수지원함 설계 사업에 참여한다. '마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)' 프로젝트 출범 이후 한국 기업이 미국 현지 조선소를 기반으로 미국 해군 함정 사업을 수행하는 최초 사례다.

한화필리조선소와 한화디펜스USA는 함정 및 특수선 설계 회사인 바드(VARD)와 미국 해군의 차세대 군수지원함(NGLS·Next Generation Logistics Ship) 개념 설계 사업 협력계약을 체결했다고 30일(현지시간) 밝혔다. 한화디펜스USA는 미국 버지니아주 알링턴에 있는 한화에어로스페이스의 자회사다. 육해공 전 영역에 걸친 미국 내 방산 사업의 개발 및 이행을 담당하고 있다.

한화필리조선소 전경. 한화 AD 원본보기 아이콘

두 회사는 차세대 군수 지원함 개념설계 사업의 주 계약자인 바드와 협력해 시장 조사를 실시하고 새로운 플랫폼에 대한 개념설계 및 개선 작업을 수행할 예정이다. 생산 용이성, 상선 건조 공법 적용, 생산 비용 분석도 지원한다. 기능설계 계획 및 특수 연구 수행을 위한 옵션도 포함돼 있다.

차세대 군수 지원함은 보다 소형화된 플랫폼을 기반으로 해상 및 육상에서 연료 및 물자 보급, 재무장 등을 수행하게 된다. 외신에 따르면 전투함에 연료나 무기, 물자 등을 보급하는 소형 기동 함정이다. 이미 검증된 상용 기술이 적용돼 비용 효율성이 높다. 프로젝트는 2027년 1분기에 완료될 예정이다.

이번 계약으로 한화는 필리조선소를 인수한 뒤 처음으로 미국 해군 사업을 수주하게 됐다. 한화그룹은 2024년 12월 한화필리조선소 출범 이후 생산역량 강화와 현지 인력 확충 등을 위해 2억 달러 이상을 투자해 왔다.

이번 수주를 계기로 한화그룹의 미국 내 조선·방산 사업 확대가 본격화됐다는 평가도 나온다. 미국 의회조사국(Congressional Research Service)이 지난 1월 발간한 '해군 전력구조 및 함정 건조 계획: 의회를 위한 배경과 쟁점'에 따르면, 향후 미국 해군의 신규 함정 건조 비용은 연평균 358억 달러에 이를 것으로 추정됐다.

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톰 앤더슨(Tom Anderson) 한화디펜스USA 조선사업부문 사장은 "한화는 바드와 협력해 미국 해군 차세대 군수지원함의 설계 과정에 참여하게 돼 자랑스럽다"면서 "이번 수주는 다양한 해양 작전환경에 배치된 미군 장병들을 지원하기 위해 미국 해군이 필요로 하는 함정을 건조하는 데 있어, 한화가 보유한 세계적 수준의 조선 역량을 활용할 수 있는 중요한 발걸음"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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