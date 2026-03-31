강주엽 행정중심복합도시건설청장은 30일 대한토목학회가 주최한 제29회 토목의 날 행사에 참석해 토목 기술 발전 유공자 20명에게 국토교통부 장관 표창장을 수여했다.

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지난해 의성 산불 구간에 대한 토석류 위험지도를 구축한 기술자, 119 토목구조대 활동으로 지역사회 기술을 지원한 토목 엔지니어 등이 상을 받았다. 강 청장은 "물류의 혈관인 도로·철도, 매일 건너는 교량, 도시의 생명수를 공급하는 상하수도까지 국민의 편안한 일상 이면에는 토목 기술인들의 헌신과 노고가 배어있다"며 말했다.

이어 "기후 위기 대응과 시설물 노후화, 인재 유입 저조 등을 극복하기 위해 생산성과 안전 중심의 기술 혁신이 절실하다"면서 "전략적 국가 인프라 추진을 위해 3만 토목 기술인과 각계 전문가 역량을 모아달라"고 당부했다.

강주엽 행복청장(사진 오른쪽)이 제29회 토목의날 에 참석해 토목 기술 발전에 기여한 유공자들에게 시상하고 있다. 행복청 제공 AD 원본보기 아이콘

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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