인천국제공항의 외화단속 인프라가 확대된다.

관세청은 31일부터 인천공항 출국장에 '외화 검사' 전담부서를 신설해 운영한다고 밝혔다. 전담부서는 제1·2여객터미널에 각 1개 부서씩 신설한다. 현장에는 총 73명의 전담 인력이 배치된다.

이명구 관세청장이 30일 인천국제공항에서 휴대·기탁 수하물의 X-ray 판독 과정을 점검하고 있다. 관세청 AD 원본보기 아이콘

전담부서 신설로 관세청은 출국장 내 휴대·기탁 수화물의 X-ray 판독과 상시 개장검사를 직접 실시할 수 있는 전용 시설을 갖춰 단속을 강화한다. 기존 인천공항공사가 보안 검색 때 외화 밀반출 여부를 확인하는 기존 절차에 더해진 조치다.

전날 이명구 관세청장은 외화 검사 전담부서 업무가 시작되기 전 출국장에 신규 구축한 전용 검사대와 판독실 준비 현황을 살폈다. 또 신설 부서에서 수행할 수화물 판독과 외화 밀반출 검사 절차를 점검했다.

이 청장은 이날(30일) 인천공항 제2여객터미널에서 해외 출국 여행객을 대상으로 외화 신고 방법을 안내하는 캠페인도 실시했다. 현장 직원들과 해외 여행객에게 리플릿과 홍보 물품을 배포하고, 외화 신고를 하지 않았을 때 받게 되는 불이익과 세관 신고 제도를 설명하는 방식이다.

관세청은 유튜브, SNS 등 온라인과 입·출국장 전광판 안내문 송출 등 오프라인을 병행해 외화 신고의 중요성과 절차를 지속해 알릴 계획이다. 외화 신고는 1만달러 이상의 외화를 해외로 가지고 나갈 때 세관에 관련 사실을 알리도록 하는 제도다.

캠페인은 외화 밀반출 검사가 강화되는 시점에 관련 제도를 인지하지 못해 규정을 위반하는 선의의 피해가 발생하지 않도록 하는 데 목적을 둔다.

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이 청장은 "새롭게 가동되는 출국장 외화 검사 체계가 현장에 안착해 불법 자금세탁과 범죄수익이 해외로 빠져나가는 것을 차단하는 핵심 기반이 되길 기대한다"며 "관세청은 인천공항공사와의 긴밀한 협력으로 불법 자금 유출 차단망을 강화하고, 엄정한 법 집행으로 건전한 외환거래 질서를 확립하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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