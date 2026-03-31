시, 경기도교육청과 AI예술융합고 설립 공동 TF 구성키로

기흥역세권 중학교 설립은 연구용역 바탕으로

기존 학교 재배치와 초·중 통합학교 신설 검토 방침

이상일 시장 "150만 광역시 대비 교육 인프라 구축할 것"

경기 용인특례시가 미래 교육 인프라 확충과 지역 교육 불균형 해소를 위해 (가칭)AI예술융합고등학교와 기흥역세권 중학교 설립을 동시에 추진한다.

이상일 용인특례시장이 지난 26일 시청에서 학부모들과 (가칭)AI예술융합고 설립 등 교육 현안을 논의하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인특례시는 31일 경기도교육청과의 긴밀한 협의를 통해 학교 설립을 위한 구체적인 행정 절차에 착수했다고 밝혔다. 이는 고교 과밀 학급 문제와 특정 지역의 중학교 부족 문제를 해결하려는 이상일 용인특례시장의 강력한 의지가 반영된 결과다.

이상일 시장은 지난 26일 용인교육이루다, 맘온인용인, 가치참여 학부모연대, 기흥교육문화발전위원회, 녹색어머니봉사회 등 학부모 단체 관계자 20여 명으로부터 AI예술융합고 설립과 관련한 주민청원 서명부를 전달받았다.

이 시장은 학부모 간담회에서 AI예술융합고와 기흥역세권 중학교 설립과 관련해 경기도교육청, 용인교육지원청과 논의한 내용에 대해 설명했다.

용인의 경우 고등학교 상당수가 과밀학급인 데다 특성화고는 2곳에 불과해 학생들이 다양한 진로 선택을 하는 데 제약이 있는 상황이다.

또한 매년 1200명 정도의 중학교 졸업생이 다른 지역 고등학교로 진학하고 있는데, 이는 전체 졸업생의 약 11% 수준이다.

이상일 용인특례시장이 26일 시청에서 학부모들과 교육 현안을 논의한 뒤 기념사진 촬영을 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

용인특례시는 이런 점을 고려해 AI예술융합고등학교 설립을 추진하기로 하고, 그동안 경기도교육청, 용인교육지원청과 논의를 진행해 왔다.

경기도교육청은 AI예술융합고등학교 설립을 위해 공동 태스크포스(TF)를 구성할 계획이며 시는 이 TF에 참여해서 학교 설립이 원활히 추진될 수 있도록 지원할 방침이다.

이와 함께 기흥역세권 중학교 설립도 연동해서 추진할 계획이다. 시는 기흥 1중학군 기존 학교 균형배치 연구용역 결과를 바탕으로 기존 학교 재배치와 초·중 통합학교 설립 등 후속 방안을 진행해 나갈 예정이다.

앞서 이상일 시장은 지난해 12월 3일 임태희 경기도교육감을 만나 AI예술융합고 건립, 기흥역세권 중학교 설립, (가칭)경기용인반도체고 적기 개교 등의 문제를 논의했다.

이상일 시장은 학부모 간담회에서 "임태희 교육감께 인공지능(AI), 문화예술, 융합 교육을 위한 고등학교 설립을 요청했고, 경기도교육청도 설립이 가능하다는 입장을 정한 만큼 앞으로 AI예술융합고 설립을 본격적으로 추진할 수 있게 됐다"고 했다.

이 시장은 "AI예술융합고는 인공지능과 융합의 시대에 창의적인 인재를 양성하기 위해 반드시 필요한 학교로, 시대에 맞는 선도적인 모델이 될 것"이라며 "학교 설립에 속도가 날 수 있도록 학부모 여러분들께서 힘과 지혜를 모아주시기를 바란다"고 말했다.

이상일 용인특례시장이 26일 시청에서 학부모들과 (가칭)AI예술융합고 설립 등 교육 현안을 논의하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이 시장은 "삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 소재·부품·장비 기업들이 용인에 투자하는 규모가 1000조원에 육박하는 초대형 반도체 프로젝트가 진행됨에 따라 용인은 인구 150만명의 광역시로 가는 여정에 있다"며 "시대의 흐름과 변화에 맞춰 용인반도체고교도 2027년 봄에 개교할 수 있도록 챙기겠다"고 했다.

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기흥교육문화발전위원회 관계자는 "용인시가 경기도교육청과 협의한 내용이 잘 진행될 수 있도록 계속 노력해 주시기를 바란다"며 "학부모 단체들도 두 학교가 속히 설립될 수 있도록 적극 응원하겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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