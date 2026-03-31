문체부 '2026 여가친화인증' 기업·기관 공모

문화체육관광부는 지역문화진흥원과 함께 기업과 기관을 대상으로 31일부터 오는 5월15일까지 '2026 여가친화인증' 신청을 받는다고 밝혔다.

여가친화인증제는 모범적인 여가친화경영을 하는 기업과 기관을 선정해 인증하는 제도다. 제도가 처음 도입된 2012년부터 지난해까지 모두 700개 기업과 기관이 인증을 받았다.

올해는 신청 기간을 기존 1개월에서 1.5개월로 확대하고, 시스템 개선을 통해 신청 절차를 간소화하는 등 지원 편의성을 높였다. 기업과 기관의 실무자들이 인증을 준비할 때 실질적인 도움을 받을 수 있도록 맞춤형 상담도 지원한다. 문체부는 제도와 지원 절차 전반을 안내하는 온라인 사업설명회를 오는 4월9일에 개최하고, 이 외에 신청 유형에 따른 준비 서류 및 유의사항 등을 별도로 안내하는 온라인 상담을 4월 넷째 주에 5회 가량 추가로 실시할 예정이라고 밝혔다.

인증 신청에 대한 더욱 자세한 내용은 문체부와 여가친화지원 누리집에서 확인할 수 있다.

최종 선정 결과는 서류심사, 면접조사 등을 거쳐 10월 중에 공개되며, 인증식은 11월에 개최될 예정이다.

신규 인증 또는 재인증을 받은 여가친화인증 기업·기관은 3년의 인증 유효기간 동안 여가제도 관련 홍보 및 문화·여가활동 지원, '독서경영 우수직장 인증', '건강친화기업 인증' 등 정부 인증 및 사업 신청 시 우대, 우수기업·기관 대상 문체부 장관상 및 지역문화진흥원장상 포상과 상금 수여(10개사) 등의 혜택을 제공받는다.

문체부는 올해는 여가친화인증제와 고령자친화기업 인증제도를 연계해 각 제도의 인증을 받은 기업을 대상으로 상호 가점제를 신설하겠다고 밝혔다. 또 내년에는 올해 4월1일부터 매주 수요일로 확대 시행되는 '문화가 있는 날' 참여 기업에 대한 가점제를 도입하는 등 정부 사업 간 연계를 지속적으로 확대할 계획이라고 덧붙였다.

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이정미 문체부 문화정책관은 "여가친화인증제는 K-ESG 가이드라인의 사회 분야 진단 항목에도 반영된 제도인 만큼 조직의 이미지와 지속가능성을 높이는 데 기여하고 있다"며 "많은 기업과 기관들이 여가친화인증을 통해 조직 구성원의 삶의 질을 중요시하는 가치를 확산하고 개인의 행복과 조직의 건강한 성장을 연결하길 바란다"고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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