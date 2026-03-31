포드 챔피언십 우승 랭킹 포인트 획득

티띠꾼 1위, 코르다 2위, 헐 4위

김세영 10위, 최혜진 15위, 황유민 33위

김효주가 개인 최고 세계랭킹인 3위로 올라섰다.

그는 30일(현지시간) 발표된 여자 골프 세계랭킹에서 6.71점을 받아 지난주 4위에서 1계단 상승했다. 김효주의 개인 최고 세계랭킹이다. 이전까지는 2015년 3월과 지난주에 기록한 4위가 최고 순위였다.

김효주가 포드 챔피언십 우승 직후 트로피에 입맞춤을 하고 있다. 피닉스=AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김효주는 전날 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프클럽에서 열린 포드 챔피언십에서 정상에 올라 직전 대회인 포티넷 파운더스컵에 이어 LPGA 투어에서 2주 연속 우승을 차지하고 통산 9승째를 올렸다. 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와는 차이가 좀 있으나 최근 기세를 고려하면 1위 도전도 충분히 해볼 만한 상황이다.

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찰리 헐(잉글랜드)이 김효주에게 밀려 4위가 됐다. 이민지(호주) 5위, 야마시타 미유(일본) 6위, 리디아 고(뉴질랜드)가 7위에 자리했다. 한국은 김세영 10위, 유해란 13위, 최혜진 15위, 김아림 25위, 황유민 33위, 이소미 39위, 임진희 40위, 고진영 41위, 홍정민 46위, 유현조가 48위다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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