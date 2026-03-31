제주도 등 남부지방에선 돌풍 유의

낮 최고기온은 평년보다 높아 포근

화요일인 31일 전국이 대체로 흐린 가운데 낮 최고기온은 21도까지 올라 포근하겠다.

기상청에 따르면 비는 전국 대부분 지역에서 오전에 그치겠고, 강원 동해안·산지와 경북 동해안은 오후까지 이어지겠다. 예상 강수량은 강원 동해안·산지, 경북 북부 동해안, 울릉도·독도에서 각각 5∼20㎜, 강원 남부 내륙 5∼10㎜, 경기 남동부, 강원 중·북부 내륙, 충북, 부산·울산·경남, 대구·경북에서 각각 5㎜ 안팎, 서울·인천·경기에서 각각 5㎜ 미만이다.

서울 여의도를 찾은 시민들이 가벼운 옷차림으로 벚꽃길을 걷고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

제주도에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고 전라권 해안과 경상권 해안, 제주도 해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

아침 최저기온은 7~13도, 낮 최고기온은 11~21도로 평년보다 높은 수준을 보이겠다.

주요 지역 낮 최고기온은 서울 21도, 인천 18도, 수원 20도, 춘천 19도, 강릉 13도, 청주 20도, 대전 20도, 전주 20도, 광주 21도, 대구 19도, 부산 17도, 제주 17도 등으로 나타났다.

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전국 미세먼지 농도는 '보통' 수준을 보일 전망이다．

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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