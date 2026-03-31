경기도와 경기도일자리재단은 4월1일부터 도내 중소기업의 고용환경 개선과 고용 경쟁력 강화를 위해 '일자리 우수기업 고용환경 개선사업' 참여기업을 모집한다.

이번 사업은 경기도가 인증한 '일자리 우수기업'과 '청년 일하기 좋은 기업'을 대상으로 한다. 복지시설과 작업환경 개선을 위한 시설 개보수 비용을 지원한다.

휴게실, 구내식당, 화장실 등 현장 중심 시설 개선을 통해 중소기업 근무환경을 개선하는 데 목적이 있다. 이를 통해 인력 확보와 장기근속 여건 조성에 기여할 것으로 기대된다.

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지원 대상은 공고일 기준 경기도 인증이 유효한 '도내 일자리 우수기업' 또는 '청년 일하기 좋은 기업'이다. 선정된 기업에는 시설 개보수 공사 비용의 90% 이내에서 기업당 최대 2천만 원까지 지원한다. 경기도는 총 1억2천만 원 규모로 10개 기업 내외를 지원할 계획이다.

신청 기간은 4월 1일부터 13일 오후 4시까지다. 기업은 잡아바 어플라이 누리집(apply.jobaba.net)을 통해 신청할 수 있다.

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윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "중소기업 취업 기피 요인으로 근무환경 문제가 꾸준히 제기된다"며 "전년도 고용환경 개선 지원기업 재직자 만족도가 5점 만점에 4.8점으로 나타난 만큼, 현장에서 체감할 수 있는 근무환경 개선 지원을 이어가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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