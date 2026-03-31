경기도교육청이 새 학기를 맞아 '학교 업무지침서(매뉴얼) 개정판'을 제작 보급했다.

도교육청은 앞서 학교 교원과 행정직원으로 구성된 '이-다산(e-DASAN)' 현장지원단 36명이 지난해 4월부터 올해 2월까지 지침서 개정 작업에 참여했다.

현장지원단은 지난해 자료를 토대로 최신 개정 법령, 각종 지침, 올해 경기교육 기본계획 및 사업부서별 세부 추진계획 등 현행화된 내용을 촘촘하게 반영했다.

경기도교육청의 학교 업무지침서(매뉴얼) 표지 AD 원본보기 아이콘

도교육청은 올해부터는 학교 업무지침서(매뉴얼) 보급 후 법령이나 지침 변동 시 수시로 내용을 수정·보완하는 '수시 갱신(업데이트) 체계'를 가동할 계획이다.

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도교육청 관계자는 "도교육청은 개정된 학교 업무지침서(매뉴얼)를 활용해 담당자가 쉽고 빠르게 관련 규정과 절차를 확인할 수 있도록 지원할 계획"이라며 "인공지능 프로그램을 활용해 학교 업무 경감 및 효율성 제고를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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