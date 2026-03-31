한화디펜스USA와 한화오션 필리조선소가 미 해군의 차세대 군수 지원함(Next Generation Logistics Ship) 프로그램에 처음으로 참여하게 됐다.

김희철 한화오션 대표이사가 지난 15일 거제 사업장을 방문한 대릴 커들 미국 해군참모총장과 한화오션이 유지·보수·운영(MRO) 중인 미국 해군 보급함 찰스 드류함을 둘러보고 있다. 사진=한화오션. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

로이터통신은 30일(현지시간) 두 회사가 선박 설계 기업 바드 마린 US(Vard Marine US)의 하청업체로 해당 프로그램을 수주했다고 보도했다. 차세대 군수 지원함은 전투함에 연료·무기·물자를 보급하기 위한 소형 기동 함정이다.

한화그룹이 2024년 12월 필리조선소를 인수한 뒤 미 해군 사업을 따낸 것은 이번이 처음이다. 한화는 필리조선소 인수 후 인력, 역량, 시설 확충에 2억달러(약 3500억원) 이상을 투자했다. 한화펜스USA는 한화의 미국 내 방위산업을 담당하는 법인이다.

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한화그룹은 도널드 트럼프 미국 대통령이 우선순위로 지목한 미국 내 해양 생산 역량 재건에 투자를 약속한 몇 안 되는 해외 기업 중 하나다.

양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr



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