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한국 정부가 공동제안국으로 참여한 북한인권결의안이 30일(현지시간) 유엔 인권이사회에서 채택됐다.

주제네바 한국대표부에 따르면 유엔인권이사회는 이날 유엔 제네바사무소에서 열린 61차 이사회에서 북한인권결의안을 표결없이 합의(컨센서스)로 채택했다. 결의안은 북한의 조직적이고 광범위한 인권침해, 반인권 범죄를 규탄하고 기존 유엔총회와 인권이사회 등의 북한인권결의를 이행하라고 촉구하는 내용을 담고 있다.

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해당 결의안은 2003년 이후 24년 연속 채택됐다. 올해 결의안에는 한국 등 50개국이 공동제안국으로 참여했다. 한국은 2008∼2018년 공동제안국으로 참여했으며, 문재인 정부 때인 2019년부터는 불참했다가 윤석열 정부 들어 2023년 다시 공동제안국으로 복귀한 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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