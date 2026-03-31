브렌트유도 2022년 7월 이후 최고치

미국과 이란의 전쟁 격화 우려와 예멘 후티반군의 참전 발표로 국제유가가 상승해 미국 서부텍사스산원유(WTI)가 종가기준 배럴당 100달러를 돌파했다. WTI가 배럴당 100달러를 넘어선 것은 2022년 7월 이후 3년8개월만에 처음이다.

30일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이날 WTI 5월 인도분 선물 종가는 배럴당 102.88달러로 전장보다 3.25% 상승했다. 미국과 이란 전쟁이 발발한 지난달 28일 이후 WTI 선물 가격이 장중 배럴당 100달러를 넘긴 적은 여러차례 있었지만 종가기준 100달러를 넘어선 것은 2022년 7월 이후 3년8개월만에 처음이다.

북해산 브렌트유 5월 인도분 선물 종가도 전일대비 0.19% 오른 배럴당 112.78달러를 기록해 역시 2022년 7월 이후 최고치를 기록했다. 블룸버그통신은 "WTI 100달러선은 트레이더와 시장참여자들이 주목하는 중요한 심리적 저항선"이라며 "거래업자들은 미국과 이란의 분쟁이 조속히 종식되지 않으면 에너지가격이 더욱 크게 오를 것이라고 경고하고 있다"고 전했다.

이날 국제유가는 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 압박에 상승 압력을 받았다. 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 "이란과 합의가 조기에 도출되지 않을 경우 이란의 모든 발전소와 유정, 석유수출 통로인 하르그섬, 그리고 담수화시설을 폭파하고 완전히 초토화할 수 있다"고 경고했다.

미국 내 휘발유 가격도 상승세를 보이고 있다. 미국자동차협회(AAA)에 따르면 29일 기준 미국 소매 휘발유 평균 가격은 갤런당 3.99달러를 기록했다. 갤런당 4달러를 넘어서면, 2022년 이후 소비자의 심리적 부담을 주는 주요 저항선을 처음으로 돌파하는 사례가 될 것이라고 블룸버그통신은 지적했다.

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에너지컨설팅 기업인 엔베러스의 석유 및 가스 분석가 칼 래리는 블룸버그통신에 "석유 거래자들이 이제 협상 여부와 관계없이 상승세만을 기대하고 있다는 신호일 수 있다"며 "상승 위험이 하락 위험보다 크다는 인식이 확산되고 있으며, 단기적인 하락세 전환을 예상하기 전에 최악의 상황을 먼저 예상하는 것이 관건"이라고 분석했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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