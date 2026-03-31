S&P500·나스닥 하락 마감

기술주 혼조세로 마감

Fed 의장 발언보다 유가 더 큰 영향

뉴욕증권거래소. 황윤주 뉴욕 특파원 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 종전 협상이 이뤄지지 않을 경우 이란에 대한 공습을 경고한 가운데 미 서부텍사스산원유(WTI)가 100달러를 돌파하자 30일(현지시간) 미국의 3대 지수는 혼조세로 마무리했다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 49.50포인트(0.11%) 오른 4만5216.14에 마무리했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 25.13포인트(0.39%) 떨어진 6343.72, 기술주 중심의 나스닥지수는 153.72포인트(0.73%) 내린 2만794.64에 마쳤다.

시장은 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 발언보다 국제유가 움직임에 더 큰 영향을 받았다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 "그들의 모든 발전소, 유전, 그리고 하르그섬(아마도 모든 담수화 시설까지)을 폭파하고 완전히 초토화함으로써 이란에서 우리의 '체류'를 끝낼 것이다"고 밝혔다.

이 게시물은 같은 날 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 파키스탄이 주최하는 종전 회의와 관련해 "회의는 파키스탄이 자체적으로 마련한 틀에서 진행되는 것"이라며 "이란은 참여하지 않았다"고 밝힌 후 올라왔다.

원유시장은 종전 협상을 주시하며 확전 가능성도 염두에 두고 움직였다. 5월 인도분 WTI 선물 종가는 전장 대비 3.25% 상승한 배럴당 102.88달러에 마감했다. WTI 선물 종가가 100달러를 돌파한 것은 2022년 7월 이후 약 3년 8개월 만이다.

5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 전장 대비 0.19% 오른 배럴당 112.78달러를 기록했다. 종전 협상의 불확실성이 지속되자 국제유가도 오른 것으로 보인다.

엑슨모빌 +0.42%, 셰브론 -0.18% 등 정유주는 혼조세로 마감했다. 옥시덴털페트롤리엄 +1.38%, 다이아몬드백에너지 -1.72%, APA -0.02% 등 에너지주도 혼조세로 마쳤다.

미국채 시장은 파월 의장의 발언에 반응했다. 파월 의장이 하버드대 수업에 참석해 이란 전쟁이 미치는 경제적 영향이 어떨지 알 수 없다며 통화정책에서 신중하게 접근할 것이라고 밝히자 10년 만기 미국채와 2년 만기 미국채는 이후 모두 하락했다.

데이비드 와그너 앱투스캐피털어드바이저 주식부문 책임자는 "투자자들은 시장이 목요일과 금요일에는 부진하고, 월요일과 화요일에는 호조를 보이는 이상 현상에 익숙해졌다"며 "주말을 앞두고 위험을 분산시키기 위해 위험을 감수하다 주 초에 다시 투자하는 경향이 있다. 위험 감수를 줄이려는 움직임이 더 일찍 나타나는 것 같다"고 지적했다.

시가총액 상위종목도 혼조세로 마쳤다. 엔비디아 -1.40%, 애플 -0.78%, 마이크로소프트 +0.64%, +0.83%, 알파벳 -0.29%, 메타 +2.11% 등의 등락률이 눈에 띄었다.

울프리서치의 크리스 세니엑 은 "트럼프 행정부가 이란과의 전쟁 완화와 재개방을 둘러싼 다양한 메시지를 내놓으면서 시장은 계속해서 헤드라인에 민감하게 반응하고 있다"며 "따라서 우리는 방어적인 투자 입장을 유지하고 있다"고 말했다.

AD

모건스탠리의 마이클 윌슨은 최근 주식 시장을 강타한 매도세에 대해 "마지막 단계에 가까워지고 있다는 증거가 늘어나고 있다"며 과거 경기 침체나 금리 인상 없이 발생했던 "성장 둔화 우려"를 예로 들었다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>