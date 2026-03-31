"전쟁 기한 4~6주 변함없어"

캐럴라인 레빗 백악관 대변인. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 아랍국가들에 이란 전쟁 비용을 부담하게 하는 데 관심이 있다고 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인이 밝혔다. 또 이란 전쟁을 4월 중순 안에 마무리 짓겠다는 점도 재확인했다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 30일(현지시간) 백악관 브리핑에서 '걸프전 당시 사우디아라비아와 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE) 등 아랍국가가 전쟁 비용의 상당 부분을 부담했는데 이번에도 그럴 것인가'라는 질문을 받자 "트럼프 대통령이 그들에게 그렇게 할 것을 요청하는 데 꽤 관심이 있을 것"이라며 이같이 말했다.

레빗 대변인은 "대통령보다 앞서가고 싶지는 않지만 내가 알기론 대통령이 가진 아이디어"라며 트럼프 대통령이 관련 언급을 할 것임을 시사했다.

현재 재정적자 부담이 큰 미국이 이란 위협 제거로 안보상 이익을 보게 되는 아랍지역 국가들에 비용을 전가하겠다는 것으로 해석된다. 트럼프 대통령의 아이디어라는 점을 시사한 것을 고려하면 백악관 내부에서 이 논의가 진행됐던 것으로 보인다.

특히 레빗 대변인은 이란과 종전 협상이 잘 되고 있다며 이란이 비공개 대화에서 몇몇 조항에 동의했다고 주장했다. 그는 "공개적으로 나오는 언급은 물론 비공개적으로 오가는 것과 많이 다르다"고 밝혔다.

그러면서 "(공격 유예에 따른 협상은) 이란에 한 세대에 한번 올까 말까 한 기회"라며"만약 이란이 이 황금 기회를 거부한다면 이란이 심각한 대가를 치를 수 있도록 모든 선택지와 함께 군이 대기 중"이라고 덧붙였다.

또 레빗 대변인은 트럼프 대통령이 제시한 4∼6주의 전쟁 기간에 변동이 없다고도 했다. 앞서 트럼프 대통령은 이란과 협상 시한을 3월 27일에서 4월 6일로 연기했다. 외교적 해법이든, 군사작전이든 전쟁 시작 6주가 되는 4월 중순 안에 전쟁이 끝날 것임을 시사한 셈이다.

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레빗 대변인은 트럼프 대통령의 5월 방중을 앞두고 미 고위 당국자들이 중국을 방문할 수 있다고 말했다. 정상회담에 앞서 통상적으로 이뤄지는 의제 협의용 방문을 지칭한 것이다. 종전 기한을 어떤 식으로든 맞추고 다른 정치적 의제로 넘어가겠다는 의미로 해석된다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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