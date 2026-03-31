하버드대 경제학 특강

"이란 전쟁 장기적 영향 면밀히 보는 중"

사모대출 "시스템적 사건 될 요소 안 보여"

제롬 파월 Fed 의장이 기자회견을 열고 브리핑 중이다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이란 전쟁 여파로 국제유가가 급등하며 인플레이션 우려가 나오는 가운데 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 상황을 지켜보고 통화정책에 반영하겠다고 시사했다. 에너지 가격 충격이 기업 비용 상승, 소비 둔화 등 경제에 미치는 영향을 종합적으로 판단해 금리를 결정하겠다는 의미로 해석된다. 또 시장의 리스크로 언급되는 사모대출과 관련해서는 시스템적 위기로 이어질 만한 전조가 없다고 했다.

30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 파월 의장은 이날 하버드대 특강에서 "현재 이란 전쟁이 경제에 미치는 영향을 지켜보기 좋은 수준에 있다"며 인내심을 갖고 상황을 지켜보겠다고 밝혔다.

이어 "에너지 충격은 대개 빠르게 왔다가 단기간에 사라지는 경향이 있고, 통화정책은 실시간으로 대응하기에 너무 느리게 작동한다"며 "(연준은) 일반적으로 어떤 종류의 공급 충격이든 그것을 넘겨보려(look through)는 경향이 있다"고 설명했다.

파월의 발언이 공개되면서 미국채 수익률은 하락세를 보였다. 이날 오후 10년물 미국채 수익률은 전장 대비 2.16% 내린 4.345%에 거래 중이다. 2년물 미국채 수익률은 전장 대비 2.04% 떨어진 3.836%를 가리키고 있다.

다만 기대 인플레이션이 변화할 경우 가만히 지켜보지 못할 것이라고 말했다. 파월 의장은 "공급 충격이 연쇄적으로 발생하면 기업, 가격 결정자, 가계 등 대중 전반이 시간이 지남에 따라 더 높은 인플레이션을 예상하기 시작할 수 있다"라고 말했습니다.

앞서 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재도 CNBC와의 인터뷰에서 기대 인플레이션이 흔들리면 실질 인플레이션이 상승할 수 있다며 우려를 표한 바 있다.

이를 두고 Fed가 물가 상승과 경기 둔화가 동시에 발생하는 스태그플레이션 가능성 속에서 통화정책의 선택지가 좁아졌다고 WSJ는 전했다.

최근 시장에서 우려하고 있는 사모대출의 위험성과 관련한 질문에 "매우 주의 깊게 지켜보고 있다"며 "현재로서는 광범위한 시스템적 문제로 이어질 수 있는 징후는 보이지 않는다"고 했다.

파월 의장은 차기 Fed 의장 후보자인 케빈 워시에 대한 질문에는 말을 아꼈다. 대신 Fed의 독립성에 대한 미국인과 의회의 폭넓은 지지를 언급했다.

한편, 파월 의장의 임기는 오는 5월 15일까지다. 그는 청사 개보수 비용 과다 지출 의혹과 관련해 법무부 수사를 받는 중이다. 시장에서는 파월 의장이 기준금리 인하를 압박하는 도널드 트럼프 미국 대통령과 각을 세운 탓에 정치적 수사를 받고 있다고 본다.

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이 때문에 파월 의장 임기 만료 후 Fed 이사직 유지 여부에도 관심이 쏠린다. Fed 의장은 관례상 의장 퇴임 후 기준금리 투표 권한이 있는 Fed 이사직에서도 물러났다. 트럼프 행정부가 Fed의 독립성을 침해한다는 우려가 커지면서 파월 의장의 이사직 유지 여부도 관심사 중 하나다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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