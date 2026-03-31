686조원 날아갔다…출구 안 보이는 중동전쟁에 증시 하락세 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①[마켓] 중동전쟁 장기화 우려에 증시 하락세…반도체 대장주도 '뚝'
②[원자재] 글로벌 에너지 쟁탈전에 핵심 에너지·원자재 가격 급등
③[방산] GP 복원에 속도내는 군…"올해부터는 첨단 GP로 교체"
MARKET INDEX : Year to date
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TOP 3 NEWS
■ "내 계좌, 이상하다 했더니" 686조원 날아갔다…출구 안보이는 중동전쟁
○미국-이란 전쟁 장기화 우려에 증시 하락세 지속
○삼성전자, SK하이닉스 등 외국인 매도세 급증
○한 달 사이 우리 증시 시총 700조원 가까이 사라져
○삼성전자, SK하이닉스 등 외국인 매도세 급증
○한 달 사이 우리 증시 시총 700조원 가까이 사라져
■ 에너지 확보 난항…가격 장벽에 막힌 韓 [대체공급망을 찾아라]
○중동 사태 장기화에 세계 에너지 각축전
○동남아 요소, 2024년 대비 두 배 치솟아
○나프타, 전쟁 이전 대비 60%가량 급등
○동남아 요소, 2024년 대비 두 배 치솟아
○나프타, 전쟁 이전 대비 60%가량 급등
■ 파괴된 GP복원 서두른다
○9·19 군사합의 따라 파괴했던 GP 복원에 속도
○육군 5군단 예하 GP 첨단시설로 시범사업
○RCWS·드론 등 무인 경계시스템 전면 배치
○육군 5군단 예하 GP 첨단시설로 시범사업
○RCWS·드론 등 무인 경계시스템 전면 배치
돈이 되는 法
■ 김·장-세종-율촌 'LTV'서 만났다
○부동산 담보인정비율 담합 소송
○공정위 맞서 4대 은행 대리
○공정위, 4대 은행에 과징금 2720억원 부과
☞기사보기: https://view.asiae.co.kr/article/2026033014422899686
○공정위 맞서 4대 은행 대리
○공정위, 4대 은행에 과징금 2720억원 부과
☞기사보기: https://view.asiae.co.kr/article/2026033014422899686
■ 검찰, 임계점 넘은 업무… '적체의 늪' 탈출구 있나
○하루 최대 처리 10건
○미제 사건, 1인당 500건
○중수청 보완수사 요구 이행도 의문
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026033014452922854
○미제 사건, 1인당 500건
○중수청 보완수사 요구 이행도 의문
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026033014452922854
■ KCAB, 2년 뒤 전자 중재 시스템 가동
○시스템 마련·전자 사건접수…예산 20억원
○AI 기능 보강한 차세대 전자중재시스템 개발
○"원스톱 처리 가능토록 구축 예정"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026033014484744953
○AI 기능 보강한 차세대 전자중재시스템 개발
○"원스톱 처리 가능토록 구축 예정"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026033014484744953
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"2028년까지 두다리 뻗고 자겠네" 하반기 삼성전자...
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