이란 협상 대상에 대해 함구

트럼프 SNS에 대해 '협상 선호'라 해석

지난 2024년 공화당 유세장에 등장했던 마코 루비오 미 국무장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

마코 루비오 미국 국무장관은 30일(현지시간) 미국이 이란과의 종전 협상을 하면서 지상군 투입을 검토하는 것은 협상 실패에 대비하기 위한 것이라고 설명했다.

루비오 장관은 이날 ABC 방송과의 인터뷰에서 "우리는 언제나 협상과 외교를 통해 문제를 해결하는 것을 선호한다"며 이같이 밝혔다.

루비오 장관은 "그 노력이 실패할 수 있다는 사실, 우리가 상대하는 47년 된 정권엔 여전히 외교나 평화를 그다지 좋아하지 않는 사람들이 많이 포함돼 있다는 사실에 대비해야 한다"고 강조했다.

루비오 장관은 이날 오전 도널드 트럼프 대통령이 트루스소셜에 이란과의 협상이 타결되지 못하면 이란 발전소와 유정, 하르그섬, 담수화 시설을 모두 파괴하겠다고 위협한 것과 관련해 "대통령의 첫 번째 포인트는 그가 외교를 선호한다는 것"이라고 설명했다.

루비오 장관은 트럼프 대통령이 "누구도 상대해 본 적 없는 다른 사람들"이라고 표현한 상대가 누구인지 묻자 답변을 거부했다. 그는 "그렇게 하면(답변하면) 이란 내부의 다른 세력들과의 문제가 생길 수 있기 때문"이라고 말했다.

이어 기존 신정 정권을 "종말론적 비전을 갖고 있기 때문에 결코 핵무기를 갖도록 용인해서는 안 될 종교적 광신도(zealots)"라고 비난했다.

그러면서 "만약 지금 권력을 잡은 새로운 사람들이 미래에 대해 더 합리적 비전을 가졌다면, 그건 우리와 그들(이란 국민), 전 세계에 좋은 소식이 되겠지만 그들이 그렇지 않을 가능성에 대비해야 한다"고 했다.

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루비오 장관은 지상군 투입 여부와 관련, 이란의 군사력 증강 및 호르무즈 해협 봉쇄 등을 거론하며 "트럼프 대통령이 원한다면 이를 막기 위해 선택할 수 있는 여러 옵션이 있다. 물론 나는 그 옵션들과 군사 전술을 말하지 않을 것"이라고 밝힌 뒤 "하지만 우리 목표를 몇 달이 아닌 대략 몇주 안에 달성할 길이 있다"고 말했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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