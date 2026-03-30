안병구 현 경남 밀양시장(왼쪽)과 진병영 현 함양군수. 국민의힘 경남도당 제공 AD 원본보기 아이콘

안병구 현 경남 밀양시장과 진병영 현 함양군수가 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 후보로 각각 단수 공천됐다.

국민의힘 경남도당 제9회 전국동시지방선거 공천관리위원회는 30일 안병구 현 밀양시장을 밀양시장 후보로, 진병영 현 함양군수를 함양군수 후보로 단수 공천하는 기초단체장 후보 1차 공천심사 결과를 발표했다.

도당 공관위는 중앙당 공관위에서 공천하는 창원시장, 김해시장 외 16개 시·군 시장·군수 후보 중 이날 처음으로 단수공천을 결정했다.

또 거제시장과 거창군수, 창녕군수 후보는 경선을 통해 선발하기로 했다.

도당 공관위는 "도덕성, 정책 이해도, 직무 수행 역량, 당 기여도 등을 종합적으로 검토해, 충분한 검증과 심층 논의를 거쳐 공관위원 만장일치로 확정 의결했다"고 밝혔다.

이어 "특히 지역 주민 눈높이에 부합하는 책임성과 적합성을 중심으로, 본선에서 실질적 경쟁력을 갖춘 인물을 선별하는 데 중점을 두고 공정성과 객관성을 최우선 원칙으로 공천 절차를 운영하고 있다"고 했다.

도당 공관위는 오는 4월 3일 기초단체장 나머지 지역 면접을 한 후 남은 기초단체장 경선지역을 발표할 예정이며 광역·기초 의원 경선 일정은 추후 발표할 방침이다.

AD

도당 공관위 관계자는 "투명하고 책임 있는 공천 운영으로 도민 기대에 부응하는 후보를 선출해 이기는 후보, 이기는 선거를 실현할 기반을 더 공고히 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>