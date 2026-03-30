'LIG 글로벌 방위산업 단지' 조성

고용 창출·지역경제 활성화 기대

경기 성남시(시장 신상진)와 LIG넥스원은 30일 방위산업 연구개발(R&D) 단지 조성을 위한 협약을 체결하고, 지역산업 경쟁력 제고와 지역사회 발전을 위해 협력해 나가기로 했다.

신상진 성남시장과 신익현 LIG넥스원 대표이사를 비롯해 성남시와 LIG넥스원 관계자들이 30일 시청 제1회의실에서 열린 ‘성남시-LIG 넥스원 상호협력협약식에서 기념사진을 찍고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

신상진 성남시장과 신익현 LIG넥스원 대표이사는 이날 시청 제1회의실에서 '성남시-LIG 넥스원 상호협력협약'을 체결했다.

이번 협약은 성남시 수정구 시흥동 234번지 일원에 자연친화형 혁신 연구개발(R&D) 캠퍼스(가칭 'LIG 글로벌 방위산업 R&D 단지')를 조성하는 내용을 담고 있다. 양 기관은 협력체계를 구축해 사업의 원활한 추진과 공공성 확보를 함께 추진할 계획이다.

협약에 따라 성남시는 도시계획 변경 협상 추진 등 행정적 지원을 담당하고, LIG넥스원은 협상 조건을 적극 반영하는 한편 공공기여 방안에서도 공공성이 확보될 수 있도록 성남시의 제안을 적극 검토·반영해 나갈 계획이다.

사업이 완료되면 LIG넥스원의 분산된 사업장을 통합하고 연구개발 기능을 집적함으로써 지역 내 산업 기반이 강화되고, 신규 고용 창출 등 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

향후 구체적인 사업 내용 및 추진 일정은 관계 법령과 절차에 따라 단계적으로 검토·확정될 예정이다.

신상진 성남시장은 "이번 협약은 방위산업 분야의 연구개발 거점을 조성하여 지역산업 경쟁력을 높이고, 우리 시의 경제발전과 고용창출은 물론, 공공기여를 통한 지역사회 발전을 함께 도모하는 중요한 출발점이 될 것"이라고 말했다.

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이어 "향후 행정절차는 관련 법령과 기준에 따라 공정하고 투명하게 검토해 나갈 예정이며, 본 사업이 차질 없이 추진되어 우수한 일자리 창출과 산업 생태계 강화로 이어지기를 기대한다"라고 밝혔다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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