아트바젤 홍콩 9만1500명

크리스티 이브닝 세일 100% 낙찰

겉으론 회복세지만, 돈은 블루칩·검증작으로 좁고 신중하게

다 팔렸다고 시장이 다 살아난 것은 아니었다. 홍콩엔 사람이 몰렸고, 경매장은 완판됐다. 하지만 돈은 아무 작품에나 가지 않았다.

밍웡의 'In Love for the Mood'가 아트바젤 홍콩 2026 오타 파인 아트 부스에 전시돼 있다. 아트바젤 AD 원본보기 아이콘

31일 미술계에 따르면 올해 아트바젤 홍콩은 관람객 9만1500명을 모았고, 크리스티 홍콩 20·21세기 미술 이브닝 세일은 출품작 37점이 모두 팔리며 '화이트글러브 세일(출품작 전체 낙찰된 완판 경매)'을 기록했다. 총낙찰액은 6억5576만1600홍콩달러(약 1264억원)로, 지난해 같은 세일의 5억5995만5200홍콩달러(약 1080억원)보다 17% 늘었다. 숫자만 놓고 보면 회복이다. 문제는 그 돈이 예전처럼 넓게 퍼지지 않았다는 점이다.

숫자만 놓고 보면 회복이다. 문제는 돈의 결이 달라졌다는 점이다. 미국 미술전문 매체 아트넷은 올해 아트바젤 홍콩의 분위기를 'slower, smarter buying'으로 요약했다. 통로는 붐볐다. 백만달러대 거래도 이어졌다. 그러나 컬렉터들은 예전처럼 첫날 분위기에 휩쓸려 사들이지 않았다. 더 오래 보고, 더 많이 비교한 뒤 결정하는 흐름이 두드러졌다는 것이다.

더 큰 변수는 무엇이 팔렸느냐다. 파이낸셜타임스는 홍콩 미술시장이 2021년 이후 긴 침체를 거친 뒤 이제야 천천히 반등하는 단계라고 짚었다. 주요 화랑들도 공격적인 출품보다 쿠사마 야요이, 게르하르트 리히터, 파블로 피카소 같은 검증된 작가의 비교적 보수적인 가격대 작품을 전면에 내세웠다. 시장이 전면 반등으로 질주하기보다, 불확실한 장세에서 실패 가능성을 줄이는 쪽으로 움직였다는 뜻이다.

구매층의 무게중심도 바뀌고 있다. 옵서버는 VIP 프리뷰의 주된 구매층이 홍콩, 중국 본토, 대만, 한국, 일본, 동남아 등 아시아·태평양 지역 컬렉터였다고 전했다. 서둘러 계약하기보다 작품 앞에 더 오래 머물며 대화하고 비교하는 모습이 두드러졌고, 젊은 컬렉터일수록 충동 매수보다 리서치와 장기 보유를 중시하는 경향이 강해졌다고 분석했다.

관건은 홍콩을 떠받치는 힘이 달라졌다는 점이다. 미술계 관계자들에 따르면 올해 홍콩 시장의 특징은 서구 자본의 전면 복귀보다 아시아 지역 수요와 기관 네트워크의 버팀목 역할이 더 선명해졌다는 데 있다. 더아트뉴스페이퍼도 서구 수요가 약해진 자리에서 아시아 지역 컬렉터와 기관 인프라가 시장을 떠받치고 있다고 짚었다. 홍콩은 여전히 아시아 미술시장의 허브다. 다만 서구 자본이 고가 시장을 밀어 올리던 과거의 일방적 구조와는 결이 달라졌다.

아드리앵 메예르 크리스티 프라이빗 세일 글로벌 헤드 겸 인상주의·현대미술 부문 공동 의장이 게르하르트 리히터의 ‘Abstraktes Bild’를 경매하는 모습. 크리스티 홍콩. 원본보기 아이콘

아트바젤 측 공식 발표도 이런 변화를 비켜가지 못한다. 주최 측은 판매 성과와 함께 아시아·태평양 지역 컬렉터의 활발한 참여, 27개국·지역 170곳 이상의 미술관·재단 참석을 강조했다. 겉으론 흥행이다. 하지만 그 흥행을 받친 힘은 예전보다 훨씬 지역화돼 있다.

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결국 업계는 이번 홍콩 아트위크의 핵심을 '100% 낙찰'이란 결과 자체보다, 그 숫자를 만든 자금의 성격에서 찾는다. 시장은 움직였다. 그러나 매수세가 전반으로 넓게 퍼지는 분위기는 아니었다는 것이다. 불안한 시기일수록 자금은 블루칩과 검증작, 기관이 바로 가져갈 만한 작품에 먼저 몰린다. 이번 홍콩이 보여준 것도 그 흐름이었다. 회복의 신호보다 더 선명했던 것은, 홍콩 미술시장이 이제 '아무나 사는 장'이 아니라 '가려서 사는 장'으로 바뀌고 있다는 점이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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