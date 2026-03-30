연준·김동호·차주연·김상률 가수 함께

경남재능나눔협회가 지난 28일 거창군 거창읍 실버간호주간보호센터 어르신에게 '찾아가는 희망 음악회'를 선사했다.

이날 이은수 회장을 비롯한 협회 회원과 공연팀 등 15여명은 준비한 연주와 공연 등을 시설 이용 어르신과 종사자 등 60여명에게 선보였다.

경남재능나눔협회가 거창군 거창읍 실버간호주간보호센터에서 '찾아가는 희망 음악회'를 하고 있다. 경남재능나눔협회 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 연준, 김동호, 차주연, 김상률 가수가 무대에 올라 '울고 넘는 박달재'를 열창하는 등 다양한 공연을 펼쳤다.

또 협회원들의 색소폰 연주와 어르신들의 즉석 노래자랑이 이어졌고 발 마사지 봉사도 함께 진행됐다.

음악회 후에는 시설 종사자들을 격려하고 두루마리 휴지 등 생필품을 선물했다.

경남재능나눔협회는 다양한 문화·복지 봉사활동을 통해 지역사회 나눔문화 확산에 앞장서고 있다.

이번 행사는 문화적, 정서적 지원이 상대적으로 부족한 농촌지역 어르신들에게 삶의 활력을 제공하고 현장에서 헌신하는 사회복지사와 요양보호사 등 시설 종사자들을 격려하기 위해 마련됐다.

경남재능나눔협회가 거창군 거창읍 실버간호주간보호센터에서 '찾아가는 희망 음악회' 후 생필품 등을 기부하고 있다. 경남재능나눔협회 제공 원본보기 아이콘

염춘옥 센터장은 "어르신들이 이렇게 환하게 웃으며 즐거워하시는 모습을 보니 매우 뜻깊다"며 "먼 곳까지 찾아와 따뜻한 공연과 봉사를 선사한 협회에 깊이 감사를 드린다"라고 말했다.

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이은수 협회장은 "회원들과 공연팀의 정성과 마음이 어르신들에게 잘 전달된 것 같아 기쁘다"라며 "앞으로도 지역 곳곳을 찾아가는 봉사활동을 통해 지속적인 나눔을 실천하겠다"고 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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