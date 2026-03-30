남한강 경관 속 문화·상생형 플리마켓으로 큰 호응

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 28일 남한강테라스 일원에서 열린 '양평 남한강테라스 플리마켓'을 지역 주민과 관광객의 큰 호응 속에 성황리에 마무리했다고 30일 밝혔다.

양평군(군수 전진선)이 지난 28일 남한강테라스 일원에서 열린 '양평 남한강테라스 플리마켓'을 개최하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 도시재생사업의 일환으로 추진됐으며, 남한강의 수려한 자연경관과 어우러진 열린 문화공간인 남한강테라스에서 지역 주민과 상인, 방문객이 함께하는 소통형 행사로 운영됐다. 군은 수공예품과 지역 특산물, 다양한 먹거리 공간이 마련된 플리마켓과 버스킹 공연 등 문화 프로그램을 운영해 방문객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공했다.

행사 당일 남한강테라스 일대에는 많은 인파가 몰리며 활기를 띠었고, 참여 상인들에게는 실질적인 판매 기회를 제공하는 등 지역 경제 활성화에도 긍정적인 성과를 거둔 것으로 평가된다. 특히 가족 단위 방문객과 청년층의 참여가 두드러지며, 남한강테라스가 일상 속 여가와 문화가 공존하는 공간으로서의 가능성을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다.

전진선 양평군수는 "이번 남한강테라스 플리마켓은 지역 주민과 방문객이 함께 어우러져 양평의 매력을 공유한 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 남한강테라스를 중심으로 특색 있는 문화·관광 콘텐츠를 지속적으로 확대해 지역 경제에 활력을 더하고, 누구나 다시 찾고 싶은 공간으로 만들어 나가겠다"고 말했다.

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한편, 양평군은 향후 플리마켓을 정례화하고 콘텐츠를 더욱 다양화해 지역 상권과 관광이 함께 성장할 수 있는 기반을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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