공공 우선 구매 활성화 박차

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 28일 남한강테라스 일원에서 관내 제조 중소기업 및 사회적 경제 기업의 우선 구매 활성화를 위한 '매력양평 기업전(展)'을 성황리에 개최했다고 30일 밝혔다.

양평군(군수 전진선)이 지난 28일 남한강테라스 일원에서 관내 제조 중소기업 및 사회적 경제 기업의 우선 구매 활성화를 위한 '매력양평 기업전(展)'을 개최하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 남한강테라스 플리마켓과 연계해 추진됐으며, 전진선 양평군수와 이종문 양평군기업인협의회장을 비롯해 관내 기업체 21개사, 양평일자리센터, 군청 공무원, 군민 및 관외 방문객 등이 참여한 가운데 성황리에 진행됐다.

양평군은 행사에 앞서 관내 기업 제품의 체계적인 홍보를 위해 제품 소개서 제작과 설명회 참가 신청을 사전에 접수하는 등 적극적인 지원에 나섰다. 특히 제품 소개서는 업종별로 구분해 구성함으로써 수요자가 필요한 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 했다. 제품 소개서에는 총 60개 기업이 참여했으며, 이 중 21개 기업이 설명회 및 홍보공간 운영에 참여해 현장 홍보를 진행했다.

주요 행사로는 남한강테라스 일원에 기업 홍보공간을 운영해 관내 기업의 우수 제품을 전시·홍보하고, 기업이 직접 제품을 설명하며 판매까지 연계될 수 있도록 했다. 또한 양평일자리센터는 별도의 홍보공간을 운영하며 관내 기업의 구인·구직 알선 지원을 병행했다.

'매력양평 기업전(展)'은 2024년부터 지역 기업 제품 구매 활성화를 위해 매년 개최되고 있는 행사로, 이번 기업전은 양평5일장 및 관내 축제와 연계해 기업들로부터 큰 호응을 얻었다. 참여 기업들은 행사장을 찾은 군민과 방문객을 대상으로 기업 소개와 제품 판매를 병행하며 적극적인 홍보 활동을 펼쳤다.

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전진선 양평군수는 "각종 규제로 어려운 여건 속에서도 우수한 제품을 생산하는 관내 기업들에 감사드린다"며 "앞으로도 공공 우선 구매 활성화를 통해 지역 기업의 판로 확대와 성장 기반 마련에 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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