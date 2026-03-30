양평군, 돌봄통합지원법 시행 맞춰

‘양평형 통합돌봄’ 체계 구축 박차

12개 읍면 순회 대장정 시작

경기 양평군(군수 전진선)은 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률(이하 돌봄통합지원법)' 시행일인 지난 27일 개군면을 시작으로, 4월 3일까지 관내 12개 읍면을 순회하며 '양평군 통합돌봄 비전 선포식'과 인적안전망 역량강화 교육을 실시한다고 30일 밝혔다.

양평군(군수 전진선)이 지난 27일 개군면에서 '양평군 통합돌봄 비전 선포식'과 인적안전망 역량강화 교육을 실시하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 돌봄통합지원법 시행과 경기도 '360˚ 통합돌봄도시' 사업 공모 선정에 맞춰, 행정 중심 복지를 넘어 민관이 함께하는 '양평형 통합돌봄' 체계 구축을 위해 마련됐다.

각 읍면에서 진행되는 선포식은 마을 곳곳의 소외된 이웃을 찾고 돌봄의 온기를 전하는 '돌봄 불빛 밝히기 퍼포먼스'로 시작되며, 이어 마을 이장, 지역사회보장협의체 위원, 명예사회복지공무원, 노인회 등 지역 사정에 밝은 인적안전망을 대상으로 역량 강화 교육이 진행된다.

군은 이번 교육을 통해 현장에서 활동하는 인적안전망이 돌봄이 필요한 이웃을 선제적으로 발굴하고, 민관이 유기적으로 협력하는 체계를 구축할 계획이다.

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전진선 양평군수는 "통합돌봄의 성공은 주민 곁에서 활동하는 인적안전망의 역할에 달려 있다"며 "이번 선포식과 교육을 계기로 보건과 복지가 긴밀히 협력해 군민 누구나 소외됨 없이 살던 곳에서 건강한 생활을 영위할 수 있는 '매력양평'을 만들어가겠다"고 밝혔다.

양평군(군수 전진선)이 지난 27일 개군면에서 '양평군 통합돌봄 비전 선포식'과 인적안전망 역량강화 교육을 실시하고 있다. 양평군 제공 원본보기 아이콘

한편, 군은 이번 읍면 순회를 시작으로 지역 특성에 맞는 통합돌봄 모델을 구체화하고, 주민 체감도를 높일 수 있는 다양한 정책을 지속 추진할 계획이다.

양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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