가평군, 매월 40t 규모

축산·경종 농가에 복합 미생물 제공

경기 가평군농업기술센터가 본격적인 영농철을 맞아 원거리 농가를 대상으로 유용 미생물 현장 공급에 나선다. 농업인의 이용 편의를 높이고 친환경 농업 확산을 유도하기 위한 조치다.

가평군농업기술센터가 본격적인 영농철을 맞아 원거리 농가를 대상으로 유용 미생물 현장 공급에 나선다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 오는 4월부터 10월까지 설악면·상면·조종면 등 농업기술센터 방문이 어려운 지역 농가를 대상으로 유용 미생물을 현장에서 직접 공급할 계획이다. 현장 공급을 통해 농약과 화학비료 사용을 줄이고 지속 가능한 농업 실천을 지원한다는 취지다.

공급 물량은 매월 약 40t 규모로, 축산 및 경종 농가의 영농 여건에 맞춘 복합 미생물을 제공한다. 축산농가에는 유산균·고초균(바실러스)·효모균 등 3종 미생물을 공급해 축분 발효 촉진과 악취 저감, 사육 환경 개선을 돕는다. 경종농가에는 유산균·고초균·효모균·광합성균 등 4종 복합 미생물을 공급해 토양 미생물 활성화와 작물 생육 증진을 유도한다.

송창수 농업기술센터 소장은 "유용 미생물은 토양 환경 개선과 농업 생산비 절감에 효과적인 친환경 농업 자재"라며 "지난해 집중호우로 피해를 입은 농가의 영농 회복과 지속 가능한 농업 기반 조성에 실질적인 도움이 되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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유용미생물 현장공급 관련 문의는 농업기술센터 소득개발과 농업과학팀 또는 각 지역 농업인상담소로 하면 된다.

가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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